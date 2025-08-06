زيارة أمنية رفيعة لموسكو.. هل تنجح الهند في كسر ضغوط واشنطن النفطية؟

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ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو.



وقالت الخارجية الهندية، في وقت سابق، إنه من غير المبرر وغير المنطقي أن يتم الضغط عليها من قبل واشنطن لوقف مشترياتها من النفط الروسي، كما تعهدت بحماية مصالح البلاد. موضحة أن سبب الاستيراد من هو تحويل الإمدادات التقليدية إلى بعد اندلاع الحرب في .



الخبير الاقتصادي شيلان شاه لدى "كابيتال إيكونوميكس" قال إن تستطيع من حيث المبدأ إيجاد موردين آخرين بسهولة نسبيا ودون تأثير اقتصادي كبير، ولكن ذلك يشكل تحديا من الناحية السياسية. بعد ما هددت بزيادة الرسوم الجمركية على نيودلهي بسبب شرائها الروسي، يزور أجيت دوفال مستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي ، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة هندو.ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو.وقالت الخارجية الهندية، في وقت سابق، إنه من غير المبرر وغير المنطقي أن يتم الضغط عليها من قبل واشنطن لوقف مشترياتها من النفط الروسي، كما تعهدت بحماية مصالح البلاد. موضحة أن سبب الاستيراد من هو تحويل الإمدادات التقليدية إلى بعد اندلاع الحرب في .الخبير الاقتصادي شيلان شاه لدى "كابيتال إيكونوميكس" قال إن تستطيع من حيث المبدأ إيجاد موردين آخرين بسهولة نسبيا ودون تأثير اقتصادي كبير، ولكن ذلك يشكل تحديا من الناحية السياسية.

وأشار شيلان شاه في مذكرة أن صناع السياسات سيبدون تحفظا حيال الإضرار بالعلاقات مع روسيا والتي غالبا ما تكون ودية، ومنذ مدة طويلة.



في السياق نفسه، أعلنت أوكرانيا أمس انها عثرت على مكونات هندية الصنع في روسية.



وقد زودت روسيا الهند بما يصل إلى 76% من وارداتها العسكرية بين عامي 2009 و2013، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.



ورغم تراجع هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ما زالت الهند تعتمد على روسيا للتزود بالقطع الأساسية.



(الوكالة الفرنسية)