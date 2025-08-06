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عربي-دولي

زيارة أمنية رفيعة لموسكو.. هل تنجح الهند في كسر ضغوط واشنطن النفطية؟

Lebanon 24
06-08-2025 | 06:43
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بعد ما هددت واشنطن بزيادة الرسوم الجمركية على نيودلهي بسبب شرائها النفط الروسي، يزور أجيت دوفال مستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي موسكو، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة هندو.
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ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو.

وقالت الخارجية الهندية، في وقت سابق، إنه من غير المبرر وغير المنطقي أن يتم الضغط عليها من قبل واشنطن لوقف مشترياتها من النفط الروسي، كما تعهدت بحماية مصالح البلاد. موضحة أن سبب الاستيراد من روسيا هو تحويل الإمدادات التقليدية إلى أوروبا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

الخبير الاقتصادي شيلان شاه لدى "كابيتال إيكونوميكس" قال إن الهند تستطيع من حيث المبدأ إيجاد موردين آخرين بسهولة نسبيا ودون تأثير اقتصادي كبير، ولكن ذلك يشكل تحديا من الناحية السياسية.
وأشار شيلان شاه في مذكرة أن صناع السياسات سيبدون تحفظا حيال الإضرار بالعلاقات مع روسيا والتي غالبا ما تكون ودية، ومنذ مدة طويلة.

في السياق نفسه، أعلنت أوكرانيا أمس انها عثرت على مكونات هندية الصنع في مسيرات روسية.

وقد زودت روسيا الهند بما يصل إلى 76% من وارداتها العسكرية بين عامي 2009 و2013، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ورغم تراجع هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ما زالت الهند تعتمد على روسيا للتزود بالقطع الأساسية.

(الوكالة الفرنسية)
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