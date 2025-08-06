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عربي-دولي

صور جوية تكشف "دمار غزة".. شاهدوها!

Lebanon 24
06-08-2025 | 06:57
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أظهرت صور جوية حديثة دماراً كبيراً وواسعاً في قطاع غزة الفلسطيني وذلك إثر القصف الإسرائيلي المكثف الذي طال المناطق السكنية المختلفة.
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وكشفت الصور عن أضرار كبيرة وهائلة في الأبنية والطرقات، فيما ظهر أن مقومات العيش باتت معدومة بشكل كامل بعدما دُمرت مبانٍ بأكملها.
 
 
 
كذلك، بدا واضحاً أن كثيراً من الخيام أُقيمت على أنقاض منازل، أو في مساحات مدمرة بالكامل، من دون بنى تحتية، أو مصادر للمياه والكهرباء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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