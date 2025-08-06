صور جوية تكشف "دمار غزة".. شاهدوها!

أظهرت صور جوية حديثة دماراً كبيراً وواسعاً في الفلسطيني وذلك إثر القصف المكثف الذي طال المناطق السكنية المختلفة.

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وكشفت الصور عن أضرار كبيرة وهائلة في الأبنية والطرقات، فيما ظهر أن مقومات العيش باتت معدومة بشكل كامل بعدما دُمرت مبانٍ بأكملها.

كذلك، بدا واضحاً أن كثيراً من أُقيمت على أنقاض منازل، أو في مساحات مدمرة بالكامل، من دون بنى تحتية، أو مصادر للمياه والكهرباء.