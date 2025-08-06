روسيا تقصف منشآت طاقة في أوديسا

اتهم الرئيس الأوكراني بشن هجوم صاروخي على منشأة غاز استراتيجية في منطقة أوديسا جنوب البلاد.

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وأشار زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليغرام، إلى أن الهجوم استهدف بشكل مباشر تقويض استعدادات لفصل الشتاء.

وأوضح أن الضربة طالت بنية تحتية للغاز في قرية نوفوسيلسكي، القريبة من الحدود الرومانية، حيث يقع خط الربط البيني "أورلوفكا"، الذي ينقل إلى أوكرانيا عبر خط أنابيب "ترانس بلقان".

وأضاف: "هذه ضربة متعمدة تهدف إلى تعطيل موسم التدفئة لدينا، وهي خبيثة كغيرها من الهجمات الروسية التي تستهدف قطاع الطاقة". (العربية)