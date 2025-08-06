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عربي-دولي

روسيا تقصف منشآت طاقة في أوديسا

Lebanon 24
06-08-2025 | 06:59
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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بشن هجوم صاروخي على منشأة غاز استراتيجية في منطقة أوديسا جنوب البلاد.
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وأشار زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليغرام، إلى أن الهجوم استهدف بشكل مباشر تقويض استعدادات أوكرانيا لفصل الشتاء.
 
وأوضح أن الضربة طالت بنية تحتية للغاز في قرية نوفوسيلسكي، القريبة من الحدود الرومانية، حيث يقع خط الربط البيني "أورلوفكا"، الذي ينقل الغاز إلى أوكرانيا عبر خط أنابيب "ترانس بلقان".
 
وأضاف: "هذه ضربة متعمدة تهدف إلى تعطيل موسم التدفئة لدينا، وهي خبيثة كغيرها من الهجمات الروسية التي تستهدف قطاع الطاقة". (العربية) 

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