الهند: استمرار عمليات البحث عن مفقودين بعد فيضانات مدمّرة في الهيمالايا

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يواصل رجال الإنقاذ في شمال عمليات البحث عن عشرات المفقودين، بعد أن ضربت فيضانات عارمة منطقة وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".وأكد مسؤولون أن فرق الجيش والإنقاذ تبحث عن العشرات، من بينهم 11 جنديًا، يُعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض جراء الانهيارات.وصرح المسؤول في ديليب سينج أن أربع جثث تم انتشالها حتى الآن، بينما تستمر الجهود للعثور على المفقودين. وأشار إلى أن نحو 60 شخصًا تم إنقاذهم ونُقلوا إلى مناطق آمنة.وطلبت في الهند من الحكومة الفيدرالية توفير ثلاث مروحيات للمساعدة في عمليات البحث، في ظل صعوبة الوصول إلى التضاريس الوعرة والنائية التي ضربتها السيول.