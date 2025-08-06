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الهند: استمرار عمليات البحث عن مفقودين بعد فيضانات مدمّرة في الهيمالايا

Lebanon 24
06-08-2025 | 07:01
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يواصل رجال الإنقاذ في شمال الهند عمليات البحث عن عشرات المفقودين، بعد أن ضربت فيضانات عارمة منطقة الهيمالايا وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
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وأكد مسؤولون أن فرق الجيش والإنقاذ تبحث عن العشرات، من بينهم 11 جنديًا، يُعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض جراء الانهيارات.

وصرح المسؤول في إدارة الكوارث ديليب سينج أن أربع جثث تم انتشالها حتى الآن، بينما تستمر الجهود للعثور على المفقودين. وأشار إلى أن نحو 60 شخصًا تم إنقاذهم ونُقلوا إلى مناطق آمنة.

وطلبت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند من الحكومة الفيدرالية توفير ثلاث مروحيات للمساعدة في عمليات البحث، في ظل صعوبة الوصول إلى التضاريس الوعرة والنائية التي ضربتها السيول.
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