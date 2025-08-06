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إقتصاد

بعد الحرب... كم تحتاج إيران من أموال لإعادة الإعمار؟

Lebanon 24
06-08-2025 | 08:00
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ذكر موقع "العربية" أن  الباحث الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط والضابط المتقاعد، موشه العاد، قال إن تكلفة إعادة إعمار إيران بعد الحرب التي دامت 12 يوماً مع إسرائيل والولايات المتحدة قد تتجاوز 500 مليار دولار.
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وأضاف في مقابلة مع صحيفة "معاريف" أنّ الكلفة المباشرة للنزاع بالنسبة لإيران تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، خاصة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية وقطاع الطاقة.
 
وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية دمّرت ما لا يقل عن 120 برجاً سكنياً، ومحطات توليد كهرباء، ومنشآت رئيسية مرتبطة ببرنامج إيران النووي.

وقدّر الخسائر الناتجة عن قطع الإنترنت بالنسبة للقطاع الخاص الإيراني بنحو نصف مليار دولار.

وبحسب الخبير، فإن إيران كانت قد قدّرت قبل اندلاع الحرب أنها بحاجة إلى أكثر من 500 مليار دولار لإعادة تأهيل شبكة الطرق، والموانئ القديمة، ومنشآت الكهرباء، لكنه أضاف أن طهران باتت الآن مضطرة لتخصيص جزء كبير من مواردها المالية المحدودة لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب.
 
 
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