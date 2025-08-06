بعد الحرب... كم تحتاج إيران من أموال لإعادة الإعمار؟

ذكر موقع "العربية" أن الباحث في والضابط المتقاعد، موشه العاد، قال إن تكلفة إعادة إعمار بعد الحرب التي دامت 12 يوماً مع والولايات المتحدة قد تتجاوز 500 مليار دولار.

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وأضاف في مقابلة مع صحيفة "معاريف" أنّ الكلفة المباشرة للنزاع بالنسبة لإيران تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، خاصة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية وقطاع الطاقة.

وأوضح أن الهجمات دمّرت ما لا يقل عن 120 برجاً سكنياً، ومحطات توليد كهرباء، ومنشآت رئيسية مرتبطة ببرنامج إيران .



وقدّر الخسائر الناتجة عن قطع الإنترنت بالنسبة للقطاع الخاص بنحو نصف مليار دولار.



وبحسب الخبير، فإن إيران كانت قد قدّرت قبل اندلاع الحرب أنها بحاجة إلى أكثر من 500 مليار دولار لإعادة تأهيل شبكة الطرق، والموانئ القديمة، ومنشآت الكهرباء، لكنه أضاف أن باتت الآن مضطرة لتخصيص جزء كبير من مواردها المالية المحدودة لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب.