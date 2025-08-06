28
o
بيروت
30
o
طرابلس
24
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
فيروس ينتشر في الصين ويُذكّر بـ"كورونا"... ما هو؟
Lebanon 24
06-08-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "العربية" أنه بعد مضي 5 سنوات على جائحة
كوفيد
، عادت "أجواء
كورونا
" إلى جنوب
الصين
. فخلال الأسابيع القليلة الماضية، أصيب آلاف الأشخاص في جنوب الصين بفيروس "شيكونغونيا" الذي ينقله البعوض. وأصيب أكثر من 7 آلاف شخص في مدينة فوشان جنوب الصين بالفيروس، مع حالات متفرقة في مدن وبلديات مجاورة أخرى في مقاطعة غوانغدونغ، وفق مجلة "التايم" الأميركية.
Advertisement
وفي حين يعمل المسؤولون المحليون الآن على مكافحة انتشار "شيكونغونيا"، مستخدمين بعض التدابير الوبائية المجربة والمختبرة للاستجابة للعدوى، إضافة إلى جهود أكثر ابتكاراً للحد من أعداد البعوض المسبب له.
فما هو "شيكونغونيا"؟ وما هي أعراضه؟
ينتقل هذا الفيروس عادة إلى البشر عن طريق لدغات بعوضات مصابة، مثل الزاعجة
المصرية
والزاعجة المنقطة بالأبيض، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ومن المعروف أيضاً أن هذه الأنواع من البعوض تحمل مسببات مرضية أخرى، مثل تلك التي تسبب عدوى حمى الضنك وزيكا.
وفي المتوسط تظهر أعراضه بعد 4 إلى 8 أيام من تلقي الشخص لدغة من بعوضة مصابة، قد تشمل الحمى والتعب والغثيان، فضلاً عن ألم شديد في المفاصل ربما يستمر أشهراً أو سنوات.
واسم "شيكونغونيا" نفسه يُشتق من كلمة بلغة كيماكوندي في جنوب تنزانيا، حيث اكتُشف المرض أول مرة عام 1952، وهي تعني "أن يصبح الشيء ملتوياً" وتبين الوضع الملتوي لأجسام الأشخاص المصابين بسبب معاناتهم آلاماً شديدة في المفاصل.
غير أن "شيكونغونيا" لا ينتقل بين البشر، ونادراً ما يكون مرضاً مميتاً. وحسب الصحة العالمية، فإن الرضع وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بأعراض المرض الحادة.
في حين لا يوجد علاج للداء، وينصح باستخدام الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين لتخفيف الآلام وتقليل الحمى.
مواضيع ذات صلة
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
06/08/2025 23:48:52
06/08/2025 23:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا تنتشر مجدداً.. لا داعي للقلق
Lebanon 24
كورونا تنتشر مجدداً.. لا داعي للقلق
06/08/2025 23:48:52
06/08/2025 23:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة عن "كورونا"... هذا ما فعله الفيروس بالمصابين به
Lebanon 24
دراسة جديدة عن "كورونا"... هذا ما فعله الفيروس بالمصابين به
06/08/2025 23:48:52
06/08/2025 23:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيمبوس"... متحور جديد لفيروس كورونا يثير القلق
Lebanon 24
"نيمبوس"... متحور جديد لفيروس كورونا يثير القلق
06/08/2025 23:48:52
06/08/2025 23:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
صحة
تابع
قد يعجبك أيضاً
السيسي للشعوب العربية: لا تنجروا خلف الشائعات.
Lebanon 24
السيسي للشعوب العربية: لا تنجروا خلف الشائعات.
16:33 | 2025-08-06
06/08/2025 04:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياض وواشنطن تؤكدان التزامهما بتطوير العلاقات الدفاعية
Lebanon 24
الرياض وواشنطن تؤكدان التزامهما بتطوير العلاقات الدفاعية
16:10 | 2025-08-06
06/08/2025 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. أول تعليق إيراني على قرار "حصر السلاح" في لبنان
Lebanon 24
رسمياً.. أول تعليق إيراني على قرار "حصر السلاح" في لبنان
15:57 | 2025-08-06
06/08/2025 03:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: ضغوط واشنطن تدفع موسكو نحو وقف إطلاق النار
Lebanon 24
زيلينسكي: ضغوط واشنطن تدفع موسكو نحو وقف إطلاق النار
15:25 | 2025-08-06
06/08/2025 03:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: توسيع العملية في غزة سيكون باهظ الثمن
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: توسيع العملية في غزة سيكون باهظ الثمن
14:45 | 2025-08-06
06/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
05:13 | 2025-08-06
06/08/2025 05:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
03:49 | 2025-08-06
06/08/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:33 | 2025-08-06
السيسي للشعوب العربية: لا تنجروا خلف الشائعات.
16:10 | 2025-08-06
الرياض وواشنطن تؤكدان التزامهما بتطوير العلاقات الدفاعية
15:57 | 2025-08-06
رسمياً.. أول تعليق إيراني على قرار "حصر السلاح" في لبنان
15:25 | 2025-08-06
زيلينسكي: ضغوط واشنطن تدفع موسكو نحو وقف إطلاق النار
14:45 | 2025-08-06
رئيس الأركان الإسرائيلي: توسيع العملية في غزة سيكون باهظ الثمن
14:08 | 2025-08-06
الكرملين: محادثات بوتين والمبعوث الأميركي "جيدة وبنّاءة"
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
06/08/2025 23:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
06/08/2025 23:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
06/08/2025 23:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24