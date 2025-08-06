دميترييف بعد لقاء بوتين وويتكوف: الحوار هو المنتصر

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أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي، أن "الحوار سينتصر"، وذلك عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين، والذي سبق اللقاء المطول الذي جمع ويتكوف بالرئيس الروسي واستمر نحو 3 ساعات.ويزور ويتكوف للمرة الخامسة خلال عام 2025، في ظل محاولات دبلوماسية مستمرة لخفض التوتر بين البلدين.وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة إكس: "شكراً للجميع على تمنياتكم الطيبة بنجاح زيارة ستيف ويتكوف إلى موسكو. الحوار سينتصر."يذكر أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف زار موسكو في إطار جهود لاحتواء التصعيد في قبل انتهاء مهلة حددها الرئيس الأميركي لفرض عقوبات جديدة على .