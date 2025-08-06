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عربي-دولي

دميترييف بعد لقاء بوتين وويتكوف: الحوار هو المنتصر

Lebanon 24
06-08-2025 | 08:28
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أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي، أن "الحوار سينتصر"، وذلك عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين، والذي سبق اللقاء المطول الذي جمع ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستمر نحو 3 ساعات.
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ويزور ويتكوف موسكو للمرة الخامسة خلال عام 2025، في ظل محاولات دبلوماسية مستمرة لخفض التوتر بين البلدين.

وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة إكس: "شكراً للجميع على تمنياتكم الطيبة بنجاح زيارة ستيف ويتكوف إلى موسكو. الحوار سينتصر."

يذكر أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف زار موسكو في إطار جهود لاحتواء التصعيد في أوكرانيا قبل انتهاء مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
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