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عربي-دولي
عن كارثة الغواصة "تيتان"... ماذا كشفت آخر التحقيقات؟
Lebanon 24
06-08-2025
|
08:41
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بعد عامين من التحقيقات، كشف
خفر السواحل
الأميركيّ في تقرير يتضمن أكثر من 300 صفحة، أنّ كارثة إنفجار الغواصة السياحية "
تيتان
" عام 2023، كان يُمكن تفاديها.
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وقال التقرير عن الحادثة التي أودت بحياة خمسة أشخاص، إنّها كانت نتيجة إهمال كارثي، وممارسات سلامة غير كافية، وتجاهل للرقابة.
وحمّل التحقيق الشركة المشغلة مسؤوليّة الحادثة، وأشار إلى أنّ
الرئيس التنفيذي الراحل لـ"
أوشن
غيت"
ستوكتون راش
، الذي كان من بين الضحايا، تبنّى أسلوبا سلطويا داخل الشركة، حيث هدد الموظفين مرارا، ومارس السخرية عليهم، وحتى وصل به الأمر إلى فصلهم، عندما أبدوا مخاوف تتعلق بالسلامة.
وأشار التقرير إلى أن الشركة تعمدت تضليل الجهات الرقابية، واستخدمت سمعتها العلمية "كغطاء لتجاوز الرقابة"، عبر تقليص الإجراءات الهندسية المعتمدة وتزوير بعض البيانات.
كما أورد التقرير أن غواصة "تيتان" تعرضت لضرر إضافي عندما تم تخزينها في العراء خلال شتاء
كندا
عام 2023، حيث واجهت دورات متكررة من التجمّد والذوبان، ما تسبب في تدهور هيكلها الخارجي. (سكاي نيوز)
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