عن كارثة الغواصة "تيتان"... ماذا كشفت آخر التحقيقات؟

بعد عامين من التحقيقات، كشف الأميركيّ في تقرير يتضمن أكثر من 300 صفحة، أنّ كارثة إنفجار الغواصة السياحية " " عام 2023، كان يُمكن تفاديها.

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وقال التقرير عن الحادثة التي أودت بحياة خمسة أشخاص، إنّها كانت نتيجة إهمال كارثي، وممارسات سلامة غير كافية، وتجاهل للرقابة.

وحمّل التحقيق الشركة المشغلة مسؤوليّة الحادثة، وأشار إلى أنّ الرئيس التنفيذي الراحل لـ" غيت" ، الذي كان من بين الضحايا، تبنّى أسلوبا سلطويا داخل الشركة، حيث هدد الموظفين مرارا، ومارس السخرية عليهم، وحتى وصل به الأمر إلى فصلهم، عندما أبدوا مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تعمدت تضليل الجهات الرقابية، واستخدمت سمعتها العلمية "كغطاء لتجاوز الرقابة"، عبر تقليص الإجراءات الهندسية المعتمدة وتزوير بعض البيانات.



كما أورد التقرير أن غواصة "تيتان" تعرضت لضرر إضافي عندما تم تخزينها في العراء خلال شتاء عام 2023، حيث واجهت دورات متكررة من التجمّد والذوبان، ما تسبب في تدهور هيكلها الخارجي. (سكاي نيوز)