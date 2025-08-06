Advertisement

عربي-دولي

عن كارثة الغواصة "تيتان"... ماذا كشفت آخر التحقيقات؟

Lebanon 24
06-08-2025 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1401364-638900917676845334.jpg
Doc-P-1401364-638900917676845334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد عامين من التحقيقات، كشف خفر السواحل الأميركيّ في تقرير يتضمن أكثر من 300 صفحة، أنّ كارثة إنفجار الغواصة السياحية "تيتان" عام 2023، كان يُمكن تفاديها.
Advertisement
 
 
وقال التقرير عن الحادثة التي أودت بحياة خمسة أشخاص، إنّها كانت نتيجة إهمال كارثي، وممارسات سلامة غير كافية، وتجاهل للرقابة.
 
وحمّل التحقيق الشركة المشغلة مسؤوليّة الحادثة، وأشار إلى أنّ الرئيس التنفيذي الراحل لـ"أوشن غيت" ستوكتون راش، الذي كان من بين الضحايا، تبنّى أسلوبا سلطويا داخل الشركة، حيث هدد الموظفين مرارا، ومارس السخرية عليهم، وحتى وصل به الأمر إلى فصلهم، عندما أبدوا مخاوف تتعلق بالسلامة.
 
 
وأشار التقرير إلى أن الشركة تعمدت تضليل الجهات الرقابية، واستخدمت سمعتها العلمية "كغطاء لتجاوز الرقابة"، عبر تقليص الإجراءات الهندسية المعتمدة وتزوير بعض البيانات.

كما أورد التقرير أن غواصة "تيتان" تعرضت لضرر إضافي عندما تم تخزينها في العراء خلال شتاء كندا عام 2023، حيث واجهت دورات متكررة من التجمّد والذوبان، ما تسبب في تدهور هيكلها الخارجي. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
هل نحن على حافة "كارثة نووية"؟ خبراء يكشفون
lebanon 24
06/08/2025 23:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"عواقب كارثيّة"... ماذا ستشهد الأرض اليوم؟
lebanon 24
06/08/2025 23:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن "كارثة الطائرة الهنديّة"... هذا مصير جميع الركاب
lebanon 24
06/08/2025 23:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحذير من كارثة".. ماذا قال قيادي عسكري إسرائيليّ سابق عن غزة؟
lebanon 24
06/08/2025 23:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:33 | 2025-08-06
16:10 | 2025-08-06
15:57 | 2025-08-06
15:25 | 2025-08-06
14:45 | 2025-08-06
14:08 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24