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عربي-دولي

على متن طائرة... تهديد مضيفة بالإغتصاب والحرق

Lebanon 24
06-08-2025 | 10:08
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حُكِمَ على مدير التوظيف الثريّ سلمان افتخار السجن 15 شهراً، بعد إدانته بتهديد مضيفة طيران بالإغتصاب والحرق، على متن رحلة "فيرجن أتلانتيك".
 
وأشارت المحكمة إلى أنّ افتخار كان في حالة هستيرية، والتقط أحد المسافرين فيديو له على متن الطائرة، وهو يُهدّد مضيفة الطيران. (ارم نيوز)
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