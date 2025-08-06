نتيجة اجتماع الكرملين: لا تقدم قبل انقضاء مهلة ترامب!

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أكد الكرملين أن عقد محادثات وُصفت بالبناءة مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في ، استمرت ثلاث ساعات وتركزت على النزاع في والعلاقات الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن.وأوضح مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن اللقاء كان مفيدًا للغاية، وتم خلاله تبادل الرسائل بين بوتين ونظيره الأميركي ، لا سيما بشأن الملف الأوكراني. وأضاف أن تلقت أيضًا إشارات مقابلة من الجانب الأميركي.الاجتماع يأتي قبل يومين فقط من انقضاء المهلة التي حدّدها لبلوغ اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، ملوحًا بعقوبات اقتصادية قاسية قد تشمل موسكو ودولًا تستورد الروسي.ورغم الأجواء الإيجابية التي أشاعها الكرملين حول اللقاء، لم تُسفر المحادثات عن أي تقدّم ملموس في إنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث، وسط تصعيد روسي في استهداف المناطق المدنية .ترامب أعرب مؤخرًا عن إحباطه من بوتين، بسبب استمرار الضربات المكثفة، رغم دعواته المتكررة للرئيس الروسي بتخفيف الضغط العسكري. وتشير التوقعات إلى تصعيد سياسي واقتصادي محتمل في حال عدم استجابة موسكو لمهلة ، التي تنتهي بعد غد الجمعة.