نتيجة اجتماع الكرملين: لا تقدم قبل انقضاء مهلة ترامب!

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عقد محادثات وُصفت بالبناءة مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو
، استمرت ثلاث ساعات وتركزت على النزاع في أوكرانيا
والعلاقات الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن.
وأوضح مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن اللقاء كان مفيدًا للغاية، وتم خلاله تبادل الرسائل بين بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب
، لا سيما بشأن الملف الأوكراني. وأضاف أن روسيا
تلقت أيضًا إشارات مقابلة من الجانب الأميركي.
الاجتماع يأتي قبل يومين فقط من انقضاء المهلة التي حدّدها ترامب
لبلوغ اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، ملوحًا بعقوبات اقتصادية قاسية قد تشمل موسكو ودولًا تستورد النفط
الروسي.
ورغم الأجواء الإيجابية التي أشاعها الكرملين حول اللقاء، لم تُسفر المحادثات عن أي تقدّم ملموس في إنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث، وسط تصعيد روسي في استهداف المناطق المدنية الأوكرانية
.
ترامب أعرب مؤخرًا عن إحباطه من بوتين، بسبب استمرار الضربات المكثفة، رغم دعواته المتكررة للرئيس الروسي بتخفيف الضغط العسكري. وتشير التوقعات إلى تصعيد سياسي واقتصادي محتمل في حال عدم استجابة موسكو لمهلة البيت الأبيض
، التي تنتهي بعد غد الجمعة.