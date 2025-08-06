تعطّلت في عرض البحر... تركيا تقطر سفينة كانت في طريقها إلى إسرائيل

قامت بقطر سفينة النقل "IRONHIDE" التي كانت ترفع علم جزر فانواتو، وفي طريقها إلى ، بعد تعطّلها في قبالة السواحل .

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وأفادت وكالة " " أنّ تركيا عمدت إلى قطر السفينة المعطّلة إلى الرصيف البحريّ. (روسيا اليوم)