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عربي-دولي

تعطّلت في عرض البحر... تركيا تقطر سفينة كانت في طريقها إلى إسرائيل

Lebanon 24
06-08-2025 | 10:27
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قامت تركيا بقطر سفينة النقل "IRONHIDE" التي كانت ترفع علم جزر فانواتو، وفي طريقها إلى إسرائيل، بعد تعطّلها في مضيق الدردنيل قبالة السواحل التركية.
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وأفادت وكالة "سبوتنيك" أنّ تركيا عمدت إلى قطر السفينة المعطّلة إلى الرصيف البحريّ. (روسيا اليوم)
 
 
 
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