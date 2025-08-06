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تعديل في الحكومة الأردنيذة طال 10 وزارات

Lebanon 24
06-08-2025 | 10:48
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أصدر العاهل الأردنيّ عبدالله الثاني، مرسوماً بالموافقة على تعديل على حكومة جعفر حسان، طال 10 وزارات.
وجاء في المرسوم: "نأمر بتعيين معالي الدكتور نضال مرضي عبدالله القطامين وزيراً للنقل، والمهندسة بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي، وزير دولة لتطوير القطاع العام، والسيد عبداللطيف أحمد سليمان النجداوي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ورائد سامي عفاش العدوان وزيراً للشباب، وإبراهيم محفوظ عطالله البدور وزيراً للصحة، وصائب عبدالحليم مفلح الخريسات وزيراً للزراعة، وعماد نعيم سليم الحجازين وزيراً للسياحة والآثار، وطارق علي إبراهيم أبو غزالة وزيراً للاستثمار، وأيمن عبدالله أحمد سليمان وزيراً للبيئة". (الامارات 24)
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