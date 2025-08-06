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تحطّم مروحية يودي بحياة وزيرين في غانا و6 آخرين

Lebanon 24
06-08-2025 | 11:11
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أفادت وسائل إعلام محلية في غانا، بمقتل وزير الدفاع ووزير البيئة، إلى جانب ستة أشخاص آخرين، في حادث تحطّم مروحية بولاية "أدانسي" جنوب البلاد.
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وسائل إعلام محلية في غانا: مقتل وزير الدفاع ووزير البيئة و6 أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية بولاية أدانسي
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