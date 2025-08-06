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عربي-دولي

الشرع وبرّاك يناقشان مستقبل العملية السياسية في سوريا

Lebanon 24
06-08-2025 | 11:41
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أفاد التلفزيون السوري بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل في دمشق المبعوث الأميركي توماس برّاك، حيث جرى بحث سبل دفع العملية السياسية في البلاد، بما يضمن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
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