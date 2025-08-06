Advertisement

رئيس الأركان الإسرائيلي: توسيع العملية في غزة سيكون باهظ الثمن

06-08-2025 | 14:45
 جدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، تحذيره من أن "احتلال غزة سيكلف الكثير من الجنود".
في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يملك الأغلبية المطلوبة في المجلس الوزاري الأمني (الكابينت) لتمرير قرار "احتلال غزة".

يأتي ذلك فيما من المتوقع أن يلتئم المجلس الوزاري الأمني، الخميس، ليتخذ قراراً نهائياً بشأن توسيع العملية العسكرية في غزة. (العربية)
