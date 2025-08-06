زيلينسكي: ضغوط واشنطن تدفع موسكو نحو وقف إطلاق النار

Advertisement

قال الرئيس الأوكراني إن أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار عقب زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليوم الأربعاء.وأضاف في خطابه المسائي "يبدو أن روسيا أصبحت الآن أكثر ميلا لوقف إطلاق النار. الضغط عليها يؤتي ثماره. لكن الأهم هو ألا تخدعنا في التفاصيل، لا نحن ولا ".واجتمع ويتكوف مع لمدة 3 ساعات تقريبا في مهمة في اللحظة الأخيرة سعيا لتحقيق انفراجة في الحرب التي استمرت 3 سنوات. (سكاي نيوز)