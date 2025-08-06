الرياض وواشنطن تؤكدان التزامهما بتطوير العلاقات الدفاعية

Advertisement

تواصل والولايات المتحدة تعزيز شراكتهما الدفاعية في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات تتطلب تنسيقاً متزايداً في مجالات الأمن والدفاع.وأجرى السعودي الأمير خالد اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي بيت هيغسيث، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها، إلى جانب بحث جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.كما ناقش الوزيران عدداً من المسائل الدفاعية ذات الاهتمام المشترك، في تأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين في الملفات الإقليمية والدولية ذات الطابعين الأمني والعسكري.ويأتي هذا الاتصال في إطار العلاقات الممتدة بين وواشنطن، والتعاون الوثيق بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة. (الشرق الأوسط)