Advertisement

عربي-دولي

الرياض وواشنطن تؤكدان التزامهما بتطوير العلاقات الدفاعية

Lebanon 24
06-08-2025 | 16:10
A-
A+

Doc-P-1401542-638901185402071595.jpg
Doc-P-1401542-638901185402071595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل السعودية والولايات المتحدة تعزيز شراكتهما الدفاعية في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات تتطلب تنسيقاً متزايداً في مجالات الأمن والدفاع.
Advertisement

وأجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي بيت هيغسيث، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها، إلى جانب بحث جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما ناقش الوزيران عدداً من المسائل الدفاعية ذات الاهتمام المشترك، في تأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين في الملفات الإقليمية والدولية ذات الطابعين الأمني والعسكري.

ويأتي هذا الاتصال في إطار العلاقات الممتدة بين الرياض وواشنطن، والتعاون الوثيق بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة. (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو ونظيره الفرنسي أكدا التزامهما بضمان عدم تطوير أو امتلاك ⁧‫إيران‬⁩ لسلاح نووي
lebanon 24
07/08/2025 04:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بحث مع سفيرة كندا في تطوير العلاقات الاعلامية
lebanon 24
07/08/2025 04:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني: نؤكد على أهمية تطوير الاقتصاد الحقيقي لتعزيز القوة الوطنية (الشرق)
lebanon 24
07/08/2025 04:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياض تؤكد جاهزيتها لتعزيز التعاون الصناعي مع موسكو
lebanon 24
07/08/2025 04:24:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-06
16:33 | 2025-08-06
16:30 | 2025-08-06
15:57 | 2025-08-06
15:25 | 2025-08-06
14:45 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24