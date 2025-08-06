Advertisement

عربي-دولي

إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية.. وسقوط اصابات

Lebanon 24
06-08-2025 | 23:12
أصيب 5 عسكريين أميركيين بجروح إثر إطلاق جندي النار على رفاقه في قاعدة فورت ستيوارت بالجيش الأميركي في ولاية جورجيا الأربعاء، قبل أن يتم القبض عليه، حسبما أفاد مسؤول عسكري رفيع.
وأُغلقت فورت ستيوارت، فيما هرعت فرق الإغاثة إلى الموقع مع تصدّي قوات للعنصر الذي أطلق النار، وفق "فرانس برس".

وقال البريغادير جنرال جون لوباس في مؤتمر صحافي "لقد تصدى الجنود في الموقع الذي شهد إطلاق النار للجندي على الفور ومن دون تردّد، وتمكّنوا من السيطرة عليه، ما سمح لقوات إنفاذ القانون بعد ذلك باعتقاله".

كما أشار لوباس إلى أنّ حصيلة إطلاق النار بلغت خمسة جرحى "جميعهم في حال مستقرة ويتوقع ان يتماثلوا للشفاء".

وأوضح أنّ المشتبه به هو السرجنت كورنيليوس رادفورد، لافتا إلى أنّ دوافعه لم تتّضح بعد.

ولم يتم استخدام سلاح عسكري في إطلاق النار الذي يعتقد أنه جرى بواسطة "مسدس شخصي"، وفق لوباس.
