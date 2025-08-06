إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية.. وسقوط اصابات

أصيب 5 عسكريين أميركيين بجروح إثر إطلاق جندي النار على رفاقه في قاعدة بالجيش الأميركي في ولاية الأربعاء، قبل أن يتم القبض عليه، حسبما أفاد مسؤول عسكري رفيع.

Advertisement

وأُغلقت ، فيما هرعت فرق الإغاثة إلى الموقع مع تصدّي قوات للعنصر الذي أطلق النار، وفق "فرانس برس".



وقال البريغادير جنرال في مؤتمر صحافي "لقد تصدى الجنود في الموقع الذي شهد إطلاق النار للجندي على الفور ومن دون تردّد، وتمكّنوا من السيطرة عليه، ما سمح لقوات إنفاذ القانون بعد ذلك باعتقاله".



كما أشار لوباس إلى أنّ حصيلة إطلاق النار بلغت خمسة جرحى "جميعهم في حال مستقرة ويتوقع ان يتماثلوا للشفاء".



وأوضح أنّ المشتبه به هو السرجنت كورنيليوس رادفورد، لافتا إلى أنّ دوافعه لم تتّضح بعد.



ولم يتم استخدام سلاح عسكري في إطلاق النار الذي يعتقد أنه جرى بواسطة "مسدس شخصي"، وفق لوباس.