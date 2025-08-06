Advertisement

إقتصاد

بنسبة 100%.. ترامب سيفرض رسوما جمركية على رقائق الكمبيوتر

Lebanon 24
06-08-2025 | 23:38
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة مئة بالمئة على أشباه الموصلات المستوردة، إلا أنه لم يحدّد جدولا زمنيا لفرض هذه التعرفات الجديدة.
وفي تصريح لصحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "سنفرض تعرفات كبيرة جدا على الرقائق وأشباه الموصلات"، مضيفا أن النسبة ستكون "مئة بالمئة".

وأضاف "لكنّ النبأ السار بالنسبة لشركات مثل آبل هو أنّه إذا كنتم تبنون في الولايات المتّحدة أو التزمتم البناء في الولايات المتحدة، فلن تكون هناك رسوم، بكلمات أخرى لن نفرض عليكم رسوما".

واعتبر الرئيس الأميركي أنّ هذه السياسة دفعت "بالعديد من الشركات إلى مغادرة أماكن عديدة والمجيء إلى الولايات المتّحدة".

ولم يوضح ترامب متى ستسري هذه التعرفة الجديدة.(سكاي نيوز)
23:42 | 2025-08-06
