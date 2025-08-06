Advertisement

إقتصاد

بعد الهند.. ترامب يحذر دولة جديدة

Lebanon 24
06-08-2025 | 23:42
حذر الرئيس الأميركي من فرض المزيد من العقوبات الثانوية على الدول التي تستورد منتجات الطاقة الروسية.
وكان ترامب فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي.
 
وقال  في حوار مع الصحفيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: "ستشهدون المزيد. هذه مجرد لمحة، ستشهدون المزيد، سترون الكثير من العقوبات الثانوية".

كما ألمح إلى أن هذه الرسوم قد تفرض على دول أخرى مثل الصين بناء على التطورات القادمة.

وفي حين أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن التقدم المحرز خلال اجتماع يوم الأربعاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثه الأميركي ستيف ويتكوف، إلا أنه أشار إلى أنه ليس كافيا لتفادي العقوبات الجديدة. (روسيا اليوم) 

إقتصاد

عربي-دولي

