بعد الهند.. ترامب يحذر دولة جديدة

حذر الرئيس الأميركي من فرض المزيد من الثانوية على الدول التي تستورد منتجات الطاقة الروسية.

وكان فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند بسبب استمرارها في شراء الروسي.

وقال في حوار مع الصحفيين في المكتب البيضاوي في : "ستشهدون المزيد. هذه مجرد لمحة، ستشهدون المزيد، سترون الكثير من العقوبات الثانوية".



كما ألمح إلى أن هذه الرسوم قد تفرض على دول أخرى مثل بناء على التطورات .



وفي حين أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن التقدم المحرز خلال اجتماع يوم الأربعاء بين ومبعوثه الأميركي ستيف ويتكوف، إلا أنه أشار إلى أنه ليس كافيا لتفادي العقوبات الجديدة. (روسيا اليوم)