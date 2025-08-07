الشهر الماضي ثالث أكثر شهور تموز حرارة على الأرض

قال علماء إن الشهر الماضي كان ثالث أكثر شهور حرارة على الأرض، منذ بدء التسجيل على مستوى العالم.

وبلغت الحرارة في مستوى قياسيا عند 50.5 درجة مئوية.



واستمر الشهر الماضي في الاتجاه نحو الظروف المناخية المتطرفة التي يعزوها العلماء إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن أنشطة الإنسان، على الرغم من وجود توقف للكوكب في بلوغ درجات حرارة قياسية.

ووفقا لهيئة لتغير المناخ التابعة للاتحاد ، بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمية 16.68 درجة مئوية في تموز، وهو ما يزيد بمقدار 0.45 درجة مئوية على متوسط درجات الحرارة للشهر في الفترة بين عامي 1991-2020.

وقال مدير هيئة كوبرنيكوس: "بعد مرور عامين من تسجيل أعلى درجات الحرارة لشهر تموز، انتهت أحدث سلسلة للمستويات القياسية لدرجات الحرارة العالمية، في الوقت الحالي".

وأضاف "لكن هذا لا يعني أن تغير المناخ توقف. ما زلنا نشهد آثار ارتفاع درجة حرارة العالم في وقائع مثل الحرارة الشديدة والفيضانات الكارثية في شهر تموز". (سكاي نيوز عربية)