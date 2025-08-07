Advertisement

عربي-دولي

الشهر الماضي ثالث أكثر شهور تموز حرارة على الأرض

Lebanon 24
07-08-2025 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1401617-638901478085310588.png
Doc-P-1401617-638901478085310588.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال علماء إن الشهر الماضي كان ثالث أكثر شهور تموز حرارة على الأرض، منذ بدء التسجيل على مستوى العالم.
Advertisement
 
وبلغت الحرارة في تركيا مستوى قياسيا عند 50.5 درجة مئوية.

واستمر الشهر الماضي في الاتجاه نحو الظروف المناخية المتطرفة التي يعزوها العلماء إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن أنشطة الإنسان، على الرغم من وجود توقف للكوكب في بلوغ درجات حرارة قياسية.
 
ووفقا لهيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمية 16.68 درجة مئوية في تموز، وهو ما يزيد بمقدار 0.45 درجة مئوية على متوسط درجات الحرارة للشهر في الفترة بين عامي 1991-2020.
 
وقال كارلو بونتيمبو مدير هيئة كوبرنيكوس: "بعد مرور عامين من تسجيل أعلى درجات الحرارة لشهر تموز، انتهت أحدث سلسلة للمستويات القياسية لدرجات الحرارة العالمية، في الوقت الحالي".
 
وأضاف "لكن هذا لا يعني أن تغير المناخ توقف. ما زلنا نشهد آثار ارتفاع درجة حرارة العالم في وقائع مثل الحرارة الشديدة والفيضانات الكارثية في شهر تموز". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
الشهر الماضي كان ثاني أكثر شهر ايار حرارة.. هذا ما كشفه العلماء
lebanon 24
07/08/2025 08:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الأرصاد البرتغالية: تسجيل أعلى درجة حرارة في البرتغال هذا الشهر تجاوزت 46 درجة مئوية
lebanon 24
07/08/2025 08:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤولين أميركيين: إيران أجرت استعدادات الشهر الماضي لزرع ألغام بمضيق هرمز
lebanon 24
07/08/2025 08:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الشفافية في بلدية صيدا تُعلن تسعيرة المولدات لشهر تموز
lebanon 24
07/08/2025 08:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:50 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:01 | 2025-08-07
00:23 | 2025-08-07
23:50 | 2025-08-06
23:43 | 2025-08-06
23:42 | 2025-08-06
23:38 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24