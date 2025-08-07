29
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
الشهر الماضي ثالث أكثر شهور تموز حرارة على الأرض
Lebanon 24
07-08-2025
|
00:07
قال علماء إن الشهر الماضي كان ثالث أكثر شهور
تموز
حرارة على الأرض، منذ بدء التسجيل على مستوى العالم.
وبلغت الحرارة في
تركيا
مستوى قياسيا عند 50.5 درجة مئوية.
واستمر الشهر الماضي في الاتجاه نحو الظروف المناخية المتطرفة التي يعزوها العلماء إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن أنشطة الإنسان، على الرغم من وجود توقف للكوكب في بلوغ درجات حرارة قياسية.
ووفقا لهيئة
كوبرنيكوس
لتغير المناخ التابعة للاتحاد
الأوروبي
، بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمية 16.68 درجة مئوية في تموز، وهو ما يزيد بمقدار 0.45 درجة مئوية على متوسط درجات الحرارة للشهر في الفترة بين عامي 1991-2020.
وقال
كارلو بونتيمبو
مدير هيئة كوبرنيكوس: "بعد مرور عامين من تسجيل أعلى درجات الحرارة لشهر تموز، انتهت أحدث سلسلة للمستويات القياسية لدرجات الحرارة العالمية، في الوقت الحالي".
وأضاف "لكن هذا لا يعني أن تغير المناخ توقف. ما زلنا نشهد آثار ارتفاع درجة حرارة العالم في وقائع مثل الحرارة الشديدة والفيضانات الكارثية في شهر تموز". (سكاي نيوز عربية)
