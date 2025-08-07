في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان.. هل ستخفف الخارجية الأميركية لهجتها تجاه روسيا؟

أفادت صحيفة ، بأن الخارجية الأميركية ستخفف لهجتها تجاه وإسرائيل والسلفادور في تقريرها لعام 2024 حول وضع حقوق الإنسان في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأقسام المخصصة للدول الثلاث، "أقصر بكثير من تلك الموجودة في تقرير العام الماضي الذي أعدته السابق عن الدول عينها". (روسيا اليوم)