Advertisement

عربي-دولي

في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان.. هل ستخفف الخارجية الأميركية لهجتها تجاه روسيا؟

Lebanon 24
07-08-2025 | 00:23
A-
A+
Doc-P-1401619-638901486499546332.jpg
Doc-P-1401619-638901486499546332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن الخارجية الأميركية ستخفف لهجتها تجاه روسيا وإسرائيل والسلفادور في تقريرها لعام 2024 حول وضع حقوق الإنسان في العالم.
Advertisement
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الأقسام المخصصة للدول الثلاث، "أقصر بكثير من تلك الموجودة في تقرير العام الماضي الذي أعدته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عن الدول عينها". (روسيا اليوم) 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بذريعة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
lebanon 24
07/08/2025 08:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندرس توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب بالمحافل الدولية للمطالبة بحقوق الشعب الإيراني
lebanon 24
07/08/2025 08:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تبدّلت لهجة سوريا تجاه إسرائيل؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
07/08/2025 08:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأوروبي: عقوبات على 8 إيرانيين وكيان إيراني بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان
lebanon 24
07/08/2025 08:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:01 | 2025-08-07
00:07 | 2025-08-07
23:50 | 2025-08-06
23:43 | 2025-08-06
23:42 | 2025-08-06
23:38 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24