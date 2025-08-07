Advertisement

عربي-دولي

وسط غضب فلسطيني.. رئيس مجلس النواب الأميركي يزور المسجد الإبراهيمي

Lebanon 24
07-08-2025 | 03:41
وصفت جهات رسمية فلسطينية، زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بأنها خرق للقانون الدولي وتورّط في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت المواقف في بيانين منفصلين وصلا الأناضول، لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وقالت القناة الإسرائيلية السابعة، إن جونسون زار المسجد الإبراهيمي، في أول زيارة من نوعها لرئيس مجلس نواب أمريكي إلى الموقع.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية، اقتصرت الزيارة على الجزء المقتطع من المسجد لصالح المستوطنين، والذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وأدان فتوح، ما وصفه بـ”الاقتحام برفقة عصابات المستوطنين”.
08:00 | 2025-08-07
07:38 | 2025-08-07
07:34 | 2025-08-07
07:30 | 2025-08-07
07:01 | 2025-08-07
06:55 | 2025-08-07
