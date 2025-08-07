وسط غضب فلسطيني.. رئيس مجلس النواب الأميركي يزور المسجد الإبراهيمي

Advertisement

وصفت جهات رسمية فلسطينية، زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إلى الإبراهيمي في مدينة جنوبي المحتلة بأنها خرق للقانون الدولي وتورّط في جرائم .وجاءت المواقف في بيانين منفصلين وصلا الأناضول، لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ووزارة الأوقاف والشؤون .وقالت القناة السابعة، إن جونسون زار المسجد الإبراهيمي، في أول زيارة من نوعها لرئيس مجلس نواب إلى الموقع.ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية، اقتصرت الزيارة على الجزء المقتطع من المسجد لصالح المستوطنين، والذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية.وأدان فتوح، ما وصفه بـ”الاقتحام برفقة عصابات المستوطنين”.