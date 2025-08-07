بعد الحرب.. المرشد الأعلى الإيراني يواجه خيارات صعبة

Advertisement

ذكر موقع "The Conversation" الأسترالي أنه "في الأسابيع التي تلت الحرب الموسعة التي استمرت 12 يوما، نادرا ما ظهر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في العلن. وأدى هذا الغياب حتمًا إلى تكهنات حول صحة الرجل، لكنه ترك أيضًا العديد من مراقبي يتساءلون عن التوجه المستقبلي للجمهورية، وكيف ستتعامل قيادتها مع ما قد يكون أكبر تحديات تواجهها إيران منذ الحرب العراقية في ثمانينيات القرن الماضي".وبحسب الموقع، "أصابت الهجمات التي شنتها ، ثم في وقت لاحق، مئات الأهداف في كل أنحاء البلاد وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، بما في ذلك العديد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين في إيران. وهذا الأمر فاجأ الجمهورية الإسلامية، خاصة وأن إيران كانت منخرطة في محادثات دبلوماسية حسنة النية مع الولايات المتحدة. لقد كان ذلك، على حد تعبير حسن روحاني، الرئيس السابق والخليفة المحتمل لخامنئي، "جرس إنذار لتصحيح مسارنا وإعادة بناء أسس الحكم". لكن هل سيستجيب القائد لهذا النداء؟ في الواقع، لقد أتاح الصراع الفرصة للقيادة الإيرانية لإعادة تأسيس نفسها من خلال فكرة التجديد التي يمكن أن ترضي المحافظين التقليديين وكذلك أولئك الذين يسعون إلى الإصلاح مع الوضع الراهن المحلي".وتابع الموقع، "بينما كانت الأهداف المدنية والعسكرية الإيرانية تتعرض لضربات جوية إسرائيلية متكررة، وكانت العمليات الاستخباراتية تستهدف كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، كانت التقارير تشير إلى أن خامنئي كان يقود العملية من مخبأ آمن. ومن المعروف أن الزعيم الأعلى كان على دراية بالتهديد المحتمل لأمنه حتى قبل الصراع الأخير، ومن المعروف أنه درس خطط الخلافة الطارئة، ويبدو أنه سمى خلفاء محتملين في حالة وفاته. ولم يتم الكشف عن هذه الأسماء علناً، لكن ترددت شائعات بأنها لم تشمل ابنه مجتبى خامنئي، ولكن من المتوقع أن تشمل بعض أقرب حلفائه. إن المرشد الأعلى، الذي يعد أحد أقدم الزعماء في العالم، والذي كان يُنظر إليه في وقت ما باعتباره المحور الموحد للجمهورية الإسلامية، فضلاً عن كونه وريث إرث الأب المؤسس للثورة الإيرانية، آية الله الخميني، يواجه الآن تدقيقًا نادرًا من مختلف الجهات".وأضاف الموقع، "في حين أن خامنئي لا يزال يحظى بالثناء الرسمي من عناصر ائتلافه بسبب تعامله مع الحرب، فقد شكك المنتقدون في تعامله الاستراتيجي مع الصراع مع إسرائيل، بحجة أن المواجهة كشفت عن نقاط الضعف العسكرية الإيرانية دون تحقيق مكاسب ذات مغزى، وهو الأمر الذي عارضته إيران بشدة في تقييمها للصراع. وفي غضون ذلك، يشير البعض إلى تقدمه في السن ومقاومته الطويلة للتغيير باعتبارها عقبات أمام النهضة السياسية والاقتصادية في البلاد، حتى أن مستشاره الأقرب، علي أكبر ولايتي، أشار إلى أن الوقت قد حان للإصلاح".وبحسب الموقع، "يواجه خامنئي اليوم خياراً. لا يزال نتنياهو يحظى بولاء عميق بين الجماهير المحلية المحافظة والمؤسسة الأمنية، ولكن مكانة حكومته أبعد من ذلك تتلقى المزيد من الانتقادات أكثر من أي وقت مضى. وفي الوقت عينه، خلق المشهد ما بعد الحرب فرصة للإصلاح من شأنه أن يدعم مستقبل الجمهورية الإسلامية، ويهدئ الضغوط الاجتماعية، ويعيد فتح الأبواب أمام الدبلوماسية والاستثمار. وأحد الخيارات المتاحة لخامنئي هو البقاء في منصب المرشد الأعلى مع تفويض صلاحياته تدريجيًا، مما يُشير إلى تغيير مُحكم من الداخل. وهناك خيار آخر أكثر دراماتيكية: التنازل الرسمي عن العرش الذي يحافظ على مكانته الروحية والرمزية، مما يسمح له بالاحتفاظ بلقب "الزعيم الفخري"، في حين ينقل السلطة اليومية إلى خليفة له يتمتع بالقدرة على إدخال الإصلاح التدريجي ببطء دون التقليل من شأنه علناً. ومن الممكن أن يسمح هذا التسليم التدريجي للنظام بالتكيف، وإعطاء النخب الأصغر سنا مساحة سياسية، والسماح بتحولات السياسة للمضي قدما دون فكرة فقدان المصداقية".وتابع الموقع، "لكن تظل هناك حقيقة أخرى وهي أن أتباع خامنئي المحافظين المخلصين يتمتعون بجاذبية قوية لدى الجماهير المحلية، وسوف تكون هذه الفصائل أقل ميلاً إلى التفكير في الإصلاح وأكثر اهتماماً بالتصدي لتسريبات المعلومات المحتملة التي دفعت إسرائيل إلى إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة ضد النخب العسكرية في المقام الأول. ومع ذلك، بالنظر إلى موقف الحكومة، فإن الإصلاحات باتت حتمية على جدول الأعمال. ومن بين الإصلاحات التي تُناقش بهدوء تخفيف القيود على الإنترنت، وخاصةً على منصات التواصل الاجتماعي الشائعة التي يستخدمها قطاع كبير من الشباب في إيران".وأضاف الموقع، "على الصعيد الدولي، بدأت إيران بالفعل في إعادة تقييم سياستها الخارجية، كما يتجلى في انضمامها إلى مجموعة دول البريكس في عام 2024. وتشير هذه الخطوة إلى رغبتها في أن تصبح أقل انعزالية وأن تشارك بشكل أكثر نشاطا على الساحة العالمية. وقد تشمل الخطوات التالية السعي إلى العضوية في مؤسسات ومنظمات دولية أخرى مقابل الالتزامات بشأن الإقليمية والعالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع هيئات الرقابة النووية والهيئات التنظيمية. وإذا نجحت هذه الجهود، فقد تُتيح فرصًا استثمارية وشراكات تجارية، مما يُسهم في إنعاش اقتصادٍ تضرر لسنوات من العقوبات والعزلة الأميركية. كلٌّ من هذه الخطوات، وإن كانت متواضعة في حد ذاتها، إلا أنها قد تُشير إلى تحولٍ أوسع نطاقًا، ليس تحولًا كاملًا بين عشية وضحاها، بل تكيفًا حذرًا يُظهر استعدادًا للتكيف".وبحسب الموقع، "يرتبط كل هذا بالمسألة الدولية الأكثر إلحاحًا، وهي البرنامج النووي الإيراني، الذي لا يزال دون حل رغم الصراع الأخير والأضرار الجسيمة التي أوردتها التقارير نتيجة الضربات الأميركية لاختراق المخابئ. ولا تزال طهران تُصرّ على أن طموحاتها النووية سلمية ومدنية بحتة، وأنها لن تتخلى عن البرنامج. بالنسبة للجمهورية الإسلامية، يُعدّ البرنامج أكثر من مجرد رادع استراتيجي، فهو يُمثّل رمزًا للفخر الوطني والتقدم التكنولوجي. وسواءً في عهد المرشد الأعلى الحالي أو خلفه المستقبلي، ستبقى هذه القضية محوريةً لهوية الدولة ورؤيتها البعيدة المدى. وعلى الرغم من التهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي خلال الصراع الأخير مع إسرائيل، فإن إيران لا تزال طرفاً موقعاً على المعاهدة وتؤكد أن برنامجها النووي يعمل ضمن حدود القانون الدولي، ولكن أي تحرك نحو مزيد من الشفافية أو التعاون يجب أن يؤخذ في الاعتبار في ضوء التجارب السابقة".وتابع الموقع، "في حين أن الموقف الأكثر انفتاحا وتعاونا قد يؤدي من الناحية النظرية إلى تخفيف العقوبات، وتجديد التجارة، وفتح الطريق إلى الشرعية الدولية، فإنه يخاطر أيضا بتقويض عباءة المقاومة التي أطلقتها نفسها للسياسة الإقليمية الأميركية والإسرائيلية. ولكي يكتسب أي تحول إصلاحي قوة دفع، يتعين عليه التوفيق بين رغبة إيران في التعافي الاقتصادي وضرورة الحفاظ على الصدقية الأيديولوجية في الداخل وإظهار المرونة في الخارج. كل هذا سيُلقي بثقله على خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في كل شؤون السياسة الخارجية والداخلية. إن اختياره الإصلاح وهو على قيد الحياة وفي السلطة قد يُمكّنه من صياغة إرثه وفق شروطه الخاصة، محافظًا على جوهر الثورة الإسلامية، مع توجيه البلاد بهدوء نحو التغيير الضروري. وبذلك، قد يجد أيضًا توازنًا نادرًا بين التقليد والحداثة، يخاطب كلًا من المحافظين الموالين وجيلًا متعطشًا للإصلاح. ومن المفارقات أن الحرب ربما أتاحت لخامنئي فرصةً لتحقيق ذلك. لكن السؤال المهم الآن هو: هل سيفعل ذلك؟"