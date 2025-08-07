على وقع الضوء الاخضر الاميركي.. الكابينت الإسرائيلي يبحث احتلال غزة

يلتئم، اليوم الخميس، المصغر وسط مؤشرات متضاربة حول توجهات حكومة رئيس الوزراء، ، التي تشهد انقسامات داخلية تعكس صراعاً بين المسارات العسكرية والسياسية.

ووفقاً لـ "أكسيوس"، يُنتظر أن يكون اجتماع الكابينت نقطة تحول حاسمة، حيث ستُناقش خطة توسيع العمليات العسكرية، بهدف فرض السيطرة الكاملة واحتلال ، خاصة في المناطق التي يُعتقد أن الأسرى محتجزون فيها.



وذكرت القناة 12 أنه من المتوقع أن يتخذ الكابينت خلال اجتماعه مساء اليوم قراراً بتوسيع العمليات واحتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني جنوباً.



وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن لا يعتزم التدخل في عملية اتخاذ القرار الإسرائيلي بشأن غزة وسيسمح لإسرائيل بحرية العمل بالقطاع.



وأيضاً، في موقف أميركي، أعلن السفير الأميركي لدى مايك هاكابي أن ستمول توسيع مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة وزيادة عددها من 4 إلى 16.



ذكرت تقارير إسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لإخلاء من إلى الجنوب.