عربي-دولي
على وقع الضوء الاخضر الاميركي.. الكابينت الإسرائيلي يبحث احتلال غزة
Lebanon 24
07-08-2025
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلتئم، اليوم الخميس،
المجلس الوزاري
الإسرائيلي
المصغر وسط مؤشرات متضاربة حول توجهات حكومة رئيس الوزراء،
بنيامين نتنياهو
، التي تشهد انقسامات داخلية تعكس صراعاً بين المسارات العسكرية والسياسية.
ووفقاً لـ "أكسيوس"، يُنتظر أن يكون اجتماع الكابينت نقطة تحول حاسمة، حيث ستُناقش خطة توسيع العمليات العسكرية، بهدف فرض السيطرة الكاملة واحتلال
قطاع غزة
، خاصة في المناطق التي يُعتقد أن الأسرى محتجزون فيها.
وذكرت القناة 12
الإسرائيلية
أنه من المتوقع أن يتخذ الكابينت خلال اجتماعه مساء اليوم قراراً بتوسيع العمليات واحتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني جنوباً.
وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن
الرئيس ترامب
لا يعتزم التدخل في عملية اتخاذ القرار الإسرائيلي بشأن غزة وسيسمح لإسرائيل بحرية العمل بالقطاع.
وأيضاً، في موقف أميركي، أعلن السفير الأميركي لدى
إسرائيل
مايك هاكابي أن
واشنطن
ستمول توسيع مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة وزيادة عددها من 4 إلى 16.
ذكرت تقارير إسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لإخلاء
الفلسطينيين
من
المنطقة الوسطى
إلى الجنوب.
