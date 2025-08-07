Advertisement

عربي-دولي

اختراق خطير يضرب النظام القضائي الأميركي

Lebanon 24
07-08-2025 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1401749-638901669092994280.png
Doc-P-1401749-638901669092994280.png photos 0
كشفت صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن مصادر قضائية أميركية، عن تعرض النظام الإلكتروني الخاص بالمحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة لاختراق سيبراني خطير، أدى إلى سرقة بيانات حساسة مرتبطة بقضايا جنائية.
وأفادت المصادر أن الهجوم استهدف منصتي إدارة القضايا والوصول المحدود، واللتين تُستخدمان لتسجيل ورفع الوثائق القانونية ومراجعتها ضمن نطاق قضائي محصور. وأبدت الجهات المعنية خشيتها من تسريب بيانات تتعلق بشهود ومخبرين خاضعين لبرامج الحماية السرية، ما قد يعرّض حياتهم للخطر أو يُسهل هروب بعض المتهمين.

ولا تزال وزارة العدل الأميركية تجري تقييمًا لحجم الضرر، في وقت لم تُعرف فيه حتى الآن هوية الجهة التي تقف خلف الاختراق، وسط مخاوف من احتمال بيع المعلومات المسروقة إلى جهات إجرامية.
