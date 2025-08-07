اختراق خطير يضرب النظام القضائي الأميركي

Advertisement

كشفت صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن مصادر قضائية أميركية، عن تعرض النظام الإلكتروني الخاص بالمحاكم الفيدرالية في لاختراق سيبراني خطير، أدى إلى سرقة بيانات حساسة مرتبطة بقضايا جنائية.وأفادت المصادر أن الهجوم استهدف منصتي إدارة والوصول المحدود، واللتين تُستخدمان لتسجيل ورفع الوثائق القانونية ومراجعتها ضمن نطاق قضائي محصور. وأبدت الجهات المعنية خشيتها من تسريب بيانات تتعلق بشهود ومخبرين خاضعين لبرامج الحماية السرية، ما قد يعرّض حياتهم للخطر أو يُسهل هروب بعض المتهمين.ولا تزال الأميركية تجري تقييمًا لحجم الضرر، في وقت لم تُعرف فيه حتى الآن هوية الجهة التي تقف خلف الاختراق، وسط مخاوف من احتمال بيع المعلومات المسروقة إلى جهات إجرامية.