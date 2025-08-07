Advertisement

عربي-دولي

"قافلة الخمسين".. أسطول بحري لعائلات الرهائن الإسرائيليين يتجه نحو شواطئ غزة

Lebanon 24
07-08-2025 | 06:55
أبحر صباح اليوم الخميس أسطول لعائلات الرهائن الإسرائيليين، أطلق عليه اسم "قافلة الخمسين"، من ميناء عسقلان باتجاه المياه المقابلة لقطاع غزة، في رحلة بحرية تستغرق قرابة ساعتين، وفق ما أفاد موقع "واي نت".
ووفق بيان صادر عن "تكتل أسر الرهائن"، تهدف القافلة إلى الوصول لأقرب نقطة من شواطئ غزة، حيث ستوجّه العائلات رسائل صوتية لأبنائها الأسرى لدى حركة حماس، على أمل أن تصل إليهم وتمنحهم "بصيص أمل"، حسب تعبيرهم.

وجاء في البيان: "التصريحات المتصاعدة بشأن احتلال غزة وتوسيع رقعة المعارك تُهدد حياة الرهائن، وتزيد من خطر اختفائهم أو مقتلهم. إن عودتهم سالمين إلى منازلهم هي النصر الحقيقي الوحيد".
