مُشيدًا بالعلاقات الثنائية.. بوتين يستقبل محمد بن زايد في الكرملين

استقبل ، يوم الخميس في الكرملين، رئيس دولة الشيخ زايد آل ، الذي وصل إلى في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وحظي الشيخ محمد بن زايد باستقبال رسمي لدى وصوله إلى مطار فنوكوفو، حيث عُزف النشيدان الوطنيان للإمارات وروسيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف لتحيته، كما صافح كبار المسؤولين الذين كانوا في استقباله. ولدى دخول طائرته الأجواء الروسية، رافقتها طائرات عسكرية روسية ترحيبًا بالزيارة.وفي مستهل اللقاء، أشاد بتطور العلاقات بين موسكو وأبوظبي، مؤكدًا أن "العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات تتطور بشكل ملحوظ"، وأضاف: "نحن نعوّل على تطور التعاون بين بلدينا، وسنتبادل الآراء ونتناقش بشأن التطورات الإقليمية".