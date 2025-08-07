31
عربي-دولي
مُشيدًا بالعلاقات الثنائية.. بوتين يستقبل محمد بن زايد في الكرملين
Lebanon 24
07-08-2025
|
07:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، يوم الخميس في الكرملين، رئيس دولة
الإمارات
الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
، الذي وصل إلى
موسكو
في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وحظي الشيخ محمد بن زايد باستقبال رسمي لدى وصوله إلى مطار فنوكوفو، حيث عُزف النشيدان الوطنيان للإمارات وروسيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف لتحيته، كما صافح كبار المسؤولين
الروس
الذين كانوا في استقباله. ولدى دخول طائرته الأجواء الروسية، رافقتها طائرات عسكرية روسية ترحيبًا بالزيارة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد
بوتين
بتطور العلاقات بين موسكو وأبوظبي، مؤكدًا أن "العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات تتطور بشكل ملحوظ"، وأضاف: "نحن نعوّل على تطور التعاون بين بلدينا، وسنتبادل الآراء ونتناقش بشأن التطورات الإقليمية".
