عربي-دولي

ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 197 بينهم 96 طفلًا

Lebanon 24
07-08-2025 | 09:31
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197 حالة وفاة، من بينهم 96 طفلًا".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل. (العربية)
10:00 | 2025-08-07
09:00 | 2025-08-07
08:44 | 2025-08-07
08:21 | 2025-08-07
08:00 | 2025-08-07
07:38 | 2025-08-07
