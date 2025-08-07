Advertisement

عربي-دولي

أرقام كارثية في غزة: أعلى معدل سوء تغذية بين الأطفال منذ بدء الحرب

Lebanon 24
07-08-2025 | 12:37
A-
A+
Doc-P-1401954-638901928202606637.jpg
Doc-P-1401954-638901928202606637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يشهد أعلى معدل شهري مسجل لسوء التغذية الحاد بين الأطفال، مع ارتفاع مقلق في حالات الوفيات المرتبطة بالجوع.
Advertisement

وأوضح تيدروس في تصريحاته من مقر المنظمة في جنيف أن نحو 12 ألف طفل دون سن الخامسة تم تشخيصهم في تموز بسوء التغذية الحاد في غزة، وهو أعلى رقم شهري يسجل حتى الآن.

وأضاف أن 99 شخصًا على الأقل توفوا بسبب سوء التغذية منذ بداية العام وحتى 29 تموز، من بينهم 64 بالغًا و35 طفلًا، بينهم 29 طفلاً دون الخامسة.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ارتفاع حالات دخول المستشفيات نتيجة سوء التغذية إلى الضعف بين شهري حزيران، حيث ارتفع العدد من 6344 إلى 11,877 طفلاً، منهم 2500 يعانون من سوء تغذية حاد.

ودعا تيدروس إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية وتوفيرها دون انقطاع عبر كافة الطرق الممكنة، مشيرًا إلى أن المنظمة تدعم أربعة مراكز مختصة بمواجهة سوء التغذية في غزة، إلا أن إمدادات حليب الأطفال ومواد التغذية لا تزال قليلة جدًا.

من جانبه، حث ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، على ضرورة تكثيف الإمدادات الغذائية، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات الحالية غير كافٍ لمنع تدهور الأوضاع، ومؤكدًا على أهمية توفير تنوع غذائي للمحتاجين.

وفي سياق متصل، أشار مرصد عالمي للجوع إلى تفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة، مع انتشار الجوع ووفاة الأطفال لأسباب متعلقة به، بالإضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

بدورها، كشفت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن استهلاك الغذاء في غزة وصل إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب، حيث أشار 81% من الأسر في القطاع الذي يقطنه 2.2 مليون نسمة إلى استهلاك كميات ضئيلة للغاية من الطعام، مقارنة بـ33% فقط في نيسان.

وفي تطور ذي صلة، أكدت الدائرة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي أن إسرائيل لم تلتزم بشكل كامل بالاتفاق الذي تم توقيعه مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات للسكان المدنيين في غزة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي: أفغانستان تعاني من أشد موجة سوء تغذية بين الأطفال على الإطلاق
lebanon 24
07/08/2025 22:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية
lebanon 24
07/08/2025 22:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة طفلة في غزة بسبب سوء التغذية والجوع قبل قليل (العربية)
lebanon 24
07/08/2025 22:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة عشرات الاطفال بسبب سوء التغذية في مخيم بدارفور
lebanon 24
07/08/2025 22:46:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:36 | 2025-08-07
15:24 | 2025-08-07
15:16 | 2025-08-07
15:10 | 2025-08-07
15:00 | 2025-08-07
14:26 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24