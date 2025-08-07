Advertisement

عربي-دولي

الخسائر كبيرة.. ماذا أصابت الصواريخ الإيرانيّة في أبرز المعاهد الإسرائيليّة؟

Lebanon 24
07-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1401973-638901952842476277.jpg
Doc-P-1401973-638901952842476277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ صحيفة "لو فيغارو" الفرنسيّة، تحدّتث عن تضرّر مباني معهد "وايزمان" في جنوب تل أبيب، بعدما استهدفتها إيران بصواريخ، في 15 حزيران 2025، وأشارت إلى وقوع خسائر علمية لا يُمكن إصلاحها، بينما عملت فرق الإنقاذ على استخراج ما يُمكن إنقاذه.
Advertisement
وكشفت الصحافية الإستقصائيّة ناديت شيريغي أنّ "التفجيرات التي ضربت معهد وايزمان المُصنّف ضمن قائمة المراكز العلمية العشرة الأولى على مستوى العالم، تسببت في فُقدان بيانات ثمينة حول أمراض السرطان، الزهايمر، والتصلب اللويحي.
 
ولفتت إلى أنّ الأضرار كانت جسيمة وقالت إنّ الخسائر العلمية لا تُعوّض، حيث لم يتبقَّ من جناح أبحاث الكيمياء في المعهد سوى كومة من العوارض الاسمنتية الملتوية والجدران المُنهارة.

أما رئيس معهد وايزمان ألون تشين، فقال: "دُمّرت 5 مبانٍ، وتهدّم 52 مختبراً. لكن لحسن الحظ، لم تقع إصابات بشرية، الدمار هائل، لقد فقدنا جهود سنوات عديدة من البحث في مجالات أساسية مثل السرطان".

وتابع تشين: "هذا ليس مُجرّد هجوم على مكان، بل على ما نُمثّله، على فكرة أنّ المعرفة قادرة على التوحيد، وأنّ العلم قادر على التنوير. لدينا عيّنات بيولوجية فريدة من نوعها في العالم، جُمعت على مدى 25 عاماً. سلالات خلوية استُخدمت في أبحاث السرطان، والتصلب اللويحي، والزهايمر... هذه البيانات ضاعت إلى الأبد".

وذكر تشين أنّ "الإيرانيين أرادوا الانتقام لمقتل علمائهم النوويين لكنّ الباحثين في معهد وايزمان يعملون من أجل صحة الجميع ومصلحتهم، بغض النظر عن جنسياتهم، وجوهر العلم يتجاوز الحدود ويُفيد الجميع". (الامارات 24)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
التلغراف عن بيانات رادار: الصواريخ الإيرانية أصابت ٥ منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة
lebanon 24
08/08/2025 00:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الصواريخ الإيرانية أصابت الأسبوع الماضي مكتبين من مكاتب النيابة العامة
lebanon 24
08/08/2025 00:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الطوارئ الإسرائيلية: أكثر من 70 إصابة جراء ضربات الصواريخ الإيرانية منذ بدايتها
lebanon 24
08/08/2025 00:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز الإطفاء الإسرائيلي: نستجيب الآن لحرائق كبيرة نتيجة الصواريخ الإيرانية
lebanon 24
08/08/2025 00:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-08-07
16:55 | 2025-08-07
16:43 | 2025-08-07
16:05 | 2025-08-07
16:02 | 2025-08-07
15:36 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24