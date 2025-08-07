الخسائر كبيرة.. ماذا أصابت الصواريخ الإيرانيّة في أبرز المعاهد الإسرائيليّة؟

ذكر موقع " 24"، أنّ صحيفة "لو فيغارو" الفرنسيّة، تحدّتث عن تضرّر مباني معهد "وايزمان" في جنوب ، بعدما استهدفتها بصواريخ، في 15 حزيران 2025، وأشارت إلى وقوع خسائر علمية لا يُمكن إصلاحها، بينما عملت فرق الإنقاذ على استخراج ما يُمكن إنقاذه. Advertisement

وكشفت الصحافية الإستقصائيّة ناديت شيريغي أنّ "التفجيرات التي ضربت معهد وايزمان المُصنّف ضمن قائمة المراكز العلمية العشرة الأولى على مستوى العالم، تسببت في فُقدان بيانات ثمينة حول أمراض السرطان، الزهايمر، والتصلب اللويحي.

ولفتت إلى أنّ الأضرار كانت جسيمة وقالت إنّ الخسائر العلمية لا تُعوّض، حيث لم يتبقَّ من جناح أبحاث الكيمياء في المعهد سوى كومة من العوارض الاسمنتية الملتوية والجدران المُنهارة.



أما رئيس معهد وايزمان ألون ، فقال: "دُمّرت 5 مبانٍ، وتهدّم 52 مختبراً. لكن لحسن الحظ، لم تقع إصابات بشرية، الدمار هائل، لقد فقدنا جهود سنوات عديدة من البحث في مجالات أساسية مثل السرطان".



وتابع تشين: "هذا ليس مُجرّد هجوم على مكان، بل على ما نُمثّله، على فكرة أنّ المعرفة قادرة على التوحيد، وأنّ قادر على التنوير. لدينا عيّنات بيولوجية فريدة من نوعها في العالم، جُمعت على مدى 25 عاماً. سلالات خلوية استُخدمت في أبحاث السرطان، والتصلب اللويحي، والزهايمر... هذه البيانات ضاعت إلى الأبد".



وذكر تشين أنّ "الإيرانيين أرادوا الانتقام لمقتل علمائهم النوويين لكنّ الباحثين في معهد وايزمان يعملون من أجل صحة الجميع ومصلحتهم، بغض النظر عن جنسياتهم، وجوهر العلم يتجاوز الحدود ويُفيد الجميع". (الامارات 24)