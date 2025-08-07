Advertisement

عربي-دولي

فيضانات تهدّد 21 ولاية نيجيرية.. والسلطات تحذّر سكان لاغوس

Lebanon 24
07-08-2025 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1402012-638902017775576072.png
Doc-P-1402012-638902017775576072.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّرت هيئة الأرصاد الجوية في نيجيريا من أن 21 ولاية من أصل 36 معرضة لخطر الفيضانات خلال الأيام المقبلة، نتيجة أمطار غزيرة متوقعة قد تؤدي إلى كوارث إنسانية.
Advertisement

وأشارت الوكالة إلى أن "تشبّع التربة وارتفاع منسوب الأنهار" يزيد من خطر وقوع فيضانات، خاصة في ولايات مثل النيجر، التي شهدت في أيار الماضي دمارًا واسعًا ومقتل 200 شخص.

رغم أن مدينة لاغوس لم تكن ضمن القائمة الرسمية للولايات المعرضة للخطر، إلا أن أمطارًا استمرت لأكثر من 10 ساعات هذا الأسبوع أغرقت عدة أحياء، ما دفع السلطات لتحذير السكان في المناطق المنخفضة من مغبة البقاء هناك.

وقال مفوض البيئة في لاغوس، توكونبو وهاب، إن كميات الأمطار هذا العام ستكون "أعلى بكثير من العام الماضي"، داعيًا السكان في أحياء مثل ليكي وإيكورودو إلى الانتقال مؤقتًا نحو مناطق أكثر أمانًا.

ويُذكر أن نيجيريا شهدت في السنوات الأخيرة أسوأ فيضانات منذ عقد، أودت بحياة المئات وتسببت بتشريد الملايين، في ظل ضعف البنية التحتية وغياب أنظمة تصريف فعالة.
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأميركي: ما حدث في فيضانات تكساس كان مروعا وسندعم حاكم الولاية وسكانها
lebanon 24
07/08/2025 22:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير للسكان... حشرة تُهدّد إسطنبول
lebanon 24
07/08/2025 22:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: نحذر من فيضانات وشيكة تعيق إيصال المساعدات في السودان
lebanon 24
07/08/2025 22:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات تكساس: ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 104
lebanon 24
07/08/2025 22:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:36 | 2025-08-07
15:24 | 2025-08-07
15:10 | 2025-08-07
15:00 | 2025-08-07
14:26 | 2025-08-07
14:01 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24