فيضانات تهدّد 21 ولاية نيجيرية.. والسلطات تحذّر سكان لاغوس

حذّرت في من أن 21 ولاية من أصل 36 معرضة لخطر الفيضانات خلال الأيام المقبلة، نتيجة أمطار غزيرة متوقعة قد تؤدي إلى كوارث إنسانية.وأشارت الوكالة إلى أن "تشبّع التربة وارتفاع منسوب الأنهار" يزيد من خطر وقوع فيضانات، خاصة في ولايات مثل النيجر، التي شهدت في أيار الماضي دمارًا واسعًا ومقتل 200 شخص.رغم أن مدينة لاغوس لم تكن ضمن القائمة الرسمية للولايات المعرضة للخطر، إلا أن أمطارًا استمرت لأكثر من 10 ساعات هذا الأسبوع أغرقت عدة أحياء، ما دفع السلطات لتحذير السكان في المناطق المنخفضة من مغبة البقاء هناك.وقال مفوض البيئة في لاغوس، توكونبو ، إن كميات الأمطار هذا العام ستكون "أعلى بكثير من العام الماضي"، داعيًا السكان في أحياء مثل ليكي وإيكورودو إلى الانتقال مؤقتًا نحو مناطق أكثر أمانًا.ويُذكر أن نيجيريا شهدت في السنوات الأخيرة أسوأ فيضانات منذ عقد، أودت بحياة المئات وتسببت بتشريد الملايين، في ظل ضعف البنية التحتية وغياب أنظمة تصريف فعالة.