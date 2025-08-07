28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فيضانات تهدّد 21 ولاية نيجيرية.. والسلطات تحذّر سكان لاغوس
Lebanon 24
07-08-2025
|
15:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت
هيئة الأرصاد الجوية
في
نيجيريا
من أن 21 ولاية من أصل 36 معرضة لخطر الفيضانات خلال الأيام المقبلة، نتيجة أمطار غزيرة متوقعة قد تؤدي إلى كوارث إنسانية.
Advertisement
وأشارت الوكالة إلى أن "تشبّع التربة وارتفاع منسوب الأنهار" يزيد من خطر وقوع فيضانات، خاصة في ولايات مثل النيجر، التي شهدت في أيار الماضي دمارًا واسعًا ومقتل 200 شخص.
رغم أن مدينة لاغوس لم تكن ضمن القائمة الرسمية للولايات المعرضة للخطر، إلا أن أمطارًا استمرت لأكثر من 10 ساعات هذا الأسبوع أغرقت عدة أحياء، ما دفع السلطات لتحذير السكان في المناطق المنخفضة من مغبة البقاء هناك.
وقال مفوض البيئة في لاغوس، توكونبو
وهاب
، إن كميات الأمطار هذا العام ستكون "أعلى بكثير من العام الماضي"، داعيًا السكان في أحياء مثل ليكي وإيكورودو إلى الانتقال مؤقتًا نحو مناطق أكثر أمانًا.
ويُذكر أن نيجيريا شهدت في السنوات الأخيرة أسوأ فيضانات منذ عقد، أودت بحياة المئات وتسببت بتشريد الملايين، في ظل ضعف البنية التحتية وغياب أنظمة تصريف فعالة.
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأميركي: ما حدث في فيضانات تكساس كان مروعا وسندعم حاكم الولاية وسكانها
Lebanon 24
الرئيس الأميركي: ما حدث في فيضانات تكساس كان مروعا وسندعم حاكم الولاية وسكانها
07/08/2025 22:47:20
07/08/2025 22:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للسكان... حشرة تُهدّد إسطنبول
Lebanon 24
تحذير للسكان... حشرة تُهدّد إسطنبول
07/08/2025 22:47:20
07/08/2025 22:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نحذر من فيضانات وشيكة تعيق إيصال المساعدات في السودان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نحذر من فيضانات وشيكة تعيق إيصال المساعدات في السودان
07/08/2025 22:47:20
07/08/2025 22:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات تكساس: ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 104
Lebanon 24
سلطات تكساس: ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 104
07/08/2025 22:47:20
07/08/2025 22:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بقيمة 35 مليار دولار.. إسرائيل توقع أكبر صفقة غاز تاريخية مع مصر
Lebanon 24
بقيمة 35 مليار دولار.. إسرائيل توقع أكبر صفقة غاز تاريخية مع مصر
15:36 | 2025-08-07
07/08/2025 03:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: علاقتنا مع مصر فاقت التوقعات.. لكن لا نستعجل الإعلان
Lebanon 24
عراقجي: علاقتنا مع مصر فاقت التوقعات.. لكن لا نستعجل الإعلان
15:24 | 2025-08-07
07/08/2025 03:24:30
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران
Lebanon 24
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران
15:10 | 2025-08-07
07/08/2025 03:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الاحتلال يأمر بإخلاء أحياء في غزة.. تكثيف عنيف للغارات على المدنيين
Lebanon 24
الاحتلال يأمر بإخلاء أحياء في غزة.. تكثيف عنيف للغارات على المدنيين
15:00 | 2025-08-07
07/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يتحدث عن سيطرة كاملة.. وحماس تعتبره انقلابًا على المفاوضات
Lebanon 24
نتنياهو يتحدث عن سيطرة كاملة.. وحماس تعتبره انقلابًا على المفاوضات
14:26 | 2025-08-07
07/08/2025 02:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
16:40 | 2025-08-06
06/08/2025 04:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:36 | 2025-08-07
بقيمة 35 مليار دولار.. إسرائيل توقع أكبر صفقة غاز تاريخية مع مصر
15:24 | 2025-08-07
عراقجي: علاقتنا مع مصر فاقت التوقعات.. لكن لا نستعجل الإعلان
15:10 | 2025-08-07
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران
15:00 | 2025-08-07
الاحتلال يأمر بإخلاء أحياء في غزة.. تكثيف عنيف للغارات على المدنيين
14:26 | 2025-08-07
نتنياهو يتحدث عن سيطرة كاملة.. وحماس تعتبره انقلابًا على المفاوضات
14:01 | 2025-08-07
هذا ما كان يفعله الجيش الإسرائيلي بمدارس النزوح في غزة!
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 22:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 22:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 22:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24