28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران
Lebanon 24
07-08-2025
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
فرضت
الولايات المتحدة
، اليوم الخميس، عقوبات جديدة تستهدف عددًا من الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، بحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية.
Advertisement
وبحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود
واشنطن
لمواصلة الضغط على النظام
الإيراني
، وفقًا لما نقلته وكالة "
رويترز
".
يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت مؤخرًا عن واحدة من أوسع حزم
العقوبات
المفروضة على
طهران
منذ انسحاب الولايات المتحدة من
الاتفاق النووي
عام 2018، والتي شملت حينها 12 فردًا و80 كيانًا و63 سفينة متورطة في عمليات نقل وتهريب
النفط
الإيراني والروسي إلى الأسواق العالمية.
وفي إطار تلك العقوبات، تم التركيز بشكل خاص على حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار الأعلى للمرشد الإيراني، متهمًا بقيادة شبكة شحن ضخمة تهرب النفط والمنتجات البترولية لصالح النظام الإيراني، مما يوفر لعائلته وعليها عشرات المليارات من الدولارات.
تأتي هذه العقوبات في سياق استمرار التصعيد الأميركي للضغط الاقتصادي على
إيران
لمحاولة تقييد قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية أدانت فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بإيران
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية أدانت فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بإيران
08/08/2025 00:52:39
08/08/2025 00:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندين فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بقطاعي الطاقة والنفط بإيران
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندين فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بقطاعي الطاقة والنفط بإيران
08/08/2025 00:52:39
08/08/2025 00:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
08/08/2025 00:52:39
08/08/2025 00:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخزانة الأميركية تعلن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران (العربية)
Lebanon 24
الخزانة الأميركية تعلن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران (العربية)
08/08/2025 00:52:39
08/08/2025 00:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته
Lebanon 24
مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته
16:57 | 2025-08-07
07/08/2025 04:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير لإثيوبيا: إذا شعرت مصر بالخطر ستُظهر وجهاً آخر!
Lebanon 24
تحذير لإثيوبيا: إذا شعرت مصر بالخطر ستُظهر وجهاً آخر!
16:55 | 2025-08-07
07/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أطعمة مُهددة بالانقراض في بريطانيا بسبب جيل Z.. ما هي؟
Lebanon 24
10 أطعمة مُهددة بالانقراض في بريطانيا بسبب جيل Z.. ما هي؟
16:43 | 2025-08-07
07/08/2025 04:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تمرد الحريديم يهز إسرائيل: رفض واسع للتجنيد وتهديد لوحدة الحكومة
Lebanon 24
تمرد الحريديم يهز إسرائيل: رفض واسع للتجنيد وتهديد لوحدة الحكومة
16:05 | 2025-08-07
07/08/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: محاكمات علنية لمسؤولين بارزين من عهد الأسد
Lebanon 24
بالفيديو: محاكمات علنية لمسؤولين بارزين من عهد الأسد
16:02 | 2025-08-07
07/08/2025 04:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-08-07
مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته
16:55 | 2025-08-07
تحذير لإثيوبيا: إذا شعرت مصر بالخطر ستُظهر وجهاً آخر!
16:43 | 2025-08-07
10 أطعمة مُهددة بالانقراض في بريطانيا بسبب جيل Z.. ما هي؟
16:05 | 2025-08-07
تمرد الحريديم يهز إسرائيل: رفض واسع للتجنيد وتهديد لوحدة الحكومة
16:02 | 2025-08-07
بالفيديو: محاكمات علنية لمسؤولين بارزين من عهد الأسد
16:00 | 2025-08-07
الخسائر كبيرة.. ماذا أصابت الصواريخ الإيرانيّة في أبرز المعاهد الإسرائيليّة؟
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 00:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 00:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
08/08/2025 00:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24