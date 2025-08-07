واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران

Advertisement

فرضت ، اليوم الخميس، عقوبات جديدة تستهدف عددًا من الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، بحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية.وبحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود لمواصلة الضغط على النظام ، وفقًا لما نقلته وكالة " ".يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت مؤخرًا عن واحدة من أوسع حزم المفروضة على منذ انسحاب الولايات المتحدة من عام 2018، والتي شملت حينها 12 فردًا و80 كيانًا و63 سفينة متورطة في عمليات نقل وتهريب الإيراني والروسي إلى الأسواق العالمية.وفي إطار تلك العقوبات، تم التركيز بشكل خاص على حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار الأعلى للمرشد الإيراني، متهمًا بقيادة شبكة شحن ضخمة تهرب النفط والمنتجات البترولية لصالح النظام الإيراني، مما يوفر لعائلته وعليها عشرات المليارات من الدولارات.تأتي هذه العقوبات في سياق استمرار التصعيد الأميركي للضغط الاقتصادي على لمحاولة تقييد قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية. (ارم نيوز)