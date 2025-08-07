Advertisement

إقتصاد

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران

Lebanon 24
07-08-2025 | 15:10
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة تستهدف عددًا من الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، بحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية.
وبحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود واشنطن لمواصلة الضغط على النظام الإيراني، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت مؤخرًا عن واحدة من أوسع حزم العقوبات المفروضة على طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، والتي شملت حينها 12 فردًا و80 كيانًا و63 سفينة متورطة في عمليات نقل وتهريب النفط الإيراني والروسي إلى الأسواق العالمية.

وفي إطار تلك العقوبات، تم التركيز بشكل خاص على حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار الأعلى للمرشد الإيراني، متهمًا بقيادة شبكة شحن ضخمة تهرب النفط والمنتجات البترولية لصالح النظام الإيراني، مما يوفر لعائلته وعليها عشرات المليارات من الدولارات.

تأتي هذه العقوبات في سياق استمرار التصعيد الأميركي للضغط الاقتصادي على إيران لمحاولة تقييد قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية. (ارم نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24