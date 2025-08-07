Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: علاقتنا مع مصر فاقت التوقعات.. لكن لا نستعجل الإعلان

Lebanon 24
07-08-2025 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1402016-638902025002155803.png
Doc-P-1402016-638902025002155803.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العلاقات بين طهران والقاهرة شهدت "نقلة نوعية"، مؤكدًا أن الحرب مع إسرائيل ربما أخّرت بعض الخطوات، لكن ما تحقق حتى الآن فاق التوقعات.
Advertisement

وفي مقابلة مع برنامج "طهران، إيران، العالم"، كشف عراقجي عن لقائه بالرئيس المصري أربع مرات خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن هذا العدد يفوق لقاءاته مع أي رئيس آخر.

كما أوضح أن عدد اجتماعاته مع وزير الخارجية المصري تجاوز العشرة، فضلًا عن مكالمات هاتفية عديدة تناولت قضايا ثنائية، إلى جانب ملفات غزة وفلسطين والضفة وسوريا والملف النووي الإيراني.

وأكد عراقجي أن هناك إرادة واضحة للتعاون من الطرفين، وأن بعض العقبات القديمة تمت معالجتها بهدوء، مضيفًا: "لسنا في عجلة من أمرنا للإعلان الرسمي، وسنصل إلى تلك المرحلة في الأشهر المقبلة".

واعتبر الوزير الإيراني أن المهم هو وجود علاقات قوية وسلسة، وأن "الاعتراف الرسمي سيكون في الوقت المناسب"، مشددًا على الطابع الطبيعي للعلاقات الحالية بين الدولتين.
مواضيع ذات صلة
عراقجي: خامنئي وافق على هدنة مع إسرائيل من دون شروط
lebanon 24
08/08/2025 00:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: منفتحون على الحوار مع واشنطن لكن ليس بشكل مباشر في الوقت الحالي
lebanon 24
08/08/2025 00:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: العلاقات مع إيران قوية لكن الهجوم يستدعي عقد اجتماع
lebanon 24
08/08/2025 00:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران لا تستعجل وقف المواجهة
lebanon 24
08/08/2025 00:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-08-07
16:55 | 2025-08-07
16:43 | 2025-08-07
16:05 | 2025-08-07
16:02 | 2025-08-07
16:00 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24