28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عراقجي: علاقتنا مع مصر فاقت التوقعات.. لكن لا نستعجل الإعلان
Lebanon 24
07-08-2025
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي إن العلاقات بين
طهران
والقاهرة شهدت "نقلة نوعية"، مؤكدًا أن الحرب مع
إسرائيل
ربما أخّرت بعض الخطوات، لكن ما تحقق حتى الآن فاق التوقعات.
Advertisement
وفي مقابلة مع برنامج "طهران،
إيران
، العالم"، كشف عراقجي عن لقائه بالرئيس المصري أربع مرات خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن هذا العدد يفوق لقاءاته مع أي رئيس آخر.
كما أوضح أن عدد اجتماعاته مع
وزير الخارجية
المصري تجاوز العشرة، فضلًا عن مكالمات هاتفية عديدة تناولت قضايا ثنائية، إلى جانب ملفات غزة وفلسطين والضفة وسوريا والملف
النووي
الإيراني
.
وأكد عراقجي أن هناك إرادة واضحة للتعاون من الطرفين، وأن بعض العقبات القديمة تمت معالجتها بهدوء، مضيفًا: "لسنا في عجلة من أمرنا للإعلان الرسمي، وسنصل إلى تلك المرحلة في الأشهر المقبلة".
واعتبر الوزير الإيراني أن المهم هو وجود علاقات قوية وسلسة، وأن "الاعتراف الرسمي سيكون في الوقت المناسب"، مشددًا على الطابع الطبيعي للعلاقات الحالية بين الدولتين.
مواضيع ذات صلة
عراقجي: خامنئي وافق على هدنة مع إسرائيل من دون شروط
Lebanon 24
عراقجي: خامنئي وافق على هدنة مع إسرائيل من دون شروط
08/08/2025 00:54:19
08/08/2025 00:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: منفتحون على الحوار مع واشنطن لكن ليس بشكل مباشر في الوقت الحالي
Lebanon 24
عراقجي: منفتحون على الحوار مع واشنطن لكن ليس بشكل مباشر في الوقت الحالي
08/08/2025 00:54:19
08/08/2025 00:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: العلاقات مع إيران قوية لكن الهجوم يستدعي عقد اجتماع
Lebanon 24
الخارجية القطرية: العلاقات مع إيران قوية لكن الهجوم يستدعي عقد اجتماع
08/08/2025 00:54:19
08/08/2025 00:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران لا تستعجل وقف المواجهة
Lebanon 24
إيران لا تستعجل وقف المواجهة
08/08/2025 00:54:19
08/08/2025 00:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته
Lebanon 24
مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته
16:57 | 2025-08-07
07/08/2025 04:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير لإثيوبيا: إذا شعرت مصر بالخطر ستُظهر وجهاً آخر!
Lebanon 24
تحذير لإثيوبيا: إذا شعرت مصر بالخطر ستُظهر وجهاً آخر!
16:55 | 2025-08-07
07/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أطعمة مُهددة بالانقراض في بريطانيا بسبب جيل Z.. ما هي؟
Lebanon 24
10 أطعمة مُهددة بالانقراض في بريطانيا بسبب جيل Z.. ما هي؟
16:43 | 2025-08-07
07/08/2025 04:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تمرد الحريديم يهز إسرائيل: رفض واسع للتجنيد وتهديد لوحدة الحكومة
Lebanon 24
تمرد الحريديم يهز إسرائيل: رفض واسع للتجنيد وتهديد لوحدة الحكومة
16:05 | 2025-08-07
07/08/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: محاكمات علنية لمسؤولين بارزين من عهد الأسد
Lebanon 24
بالفيديو: محاكمات علنية لمسؤولين بارزين من عهد الأسد
16:02 | 2025-08-07
07/08/2025 04:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-08-07
مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته
16:55 | 2025-08-07
تحذير لإثيوبيا: إذا شعرت مصر بالخطر ستُظهر وجهاً آخر!
16:43 | 2025-08-07
10 أطعمة مُهددة بالانقراض في بريطانيا بسبب جيل Z.. ما هي؟
16:05 | 2025-08-07
تمرد الحريديم يهز إسرائيل: رفض واسع للتجنيد وتهديد لوحدة الحكومة
16:02 | 2025-08-07
بالفيديو: محاكمات علنية لمسؤولين بارزين من عهد الأسد
16:00 | 2025-08-07
الخسائر كبيرة.. ماذا أصابت الصواريخ الإيرانيّة في أبرز المعاهد الإسرائيليّة؟
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 00:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 00:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
08/08/2025 00:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24