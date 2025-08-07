عراقجي: علاقتنا مع مصر فاقت التوقعات.. لكن لا نستعجل الإعلان

Advertisement

قال عباس عراقجي إن العلاقات بين والقاهرة شهدت "نقلة نوعية"، مؤكدًا أن الحرب مع ربما أخّرت بعض الخطوات، لكن ما تحقق حتى الآن فاق التوقعات.وفي مقابلة مع برنامج "طهران، ، العالم"، كشف عراقجي عن لقائه بالرئيس المصري أربع مرات خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن هذا العدد يفوق لقاءاته مع أي رئيس آخر.كما أوضح أن عدد اجتماعاته مع المصري تجاوز العشرة، فضلًا عن مكالمات هاتفية عديدة تناولت قضايا ثنائية، إلى جانب ملفات غزة وفلسطين والضفة وسوريا والملف .وأكد عراقجي أن هناك إرادة واضحة للتعاون من الطرفين، وأن بعض العقبات القديمة تمت معالجتها بهدوء، مضيفًا: "لسنا في عجلة من أمرنا للإعلان الرسمي، وسنصل إلى تلك المرحلة في الأشهر المقبلة".واعتبر الوزير الإيراني أن المهم هو وجود علاقات قوية وسلسة، وأن "الاعتراف الرسمي سيكون في الوقت المناسب"، مشددًا على الطابع الطبيعي للعلاقات الحالية بين الدولتين.