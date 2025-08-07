10 أطعمة مُهددة بالانقراض في بريطانيا بسبب جيل Z.. ما هي؟

Advertisement

كشف استطلاع حديث أجرته صحيفة ميل عن قائمة من عشرة أطعمة مهددة بالانقراض في المتحدة، بسبب العزوف الكبير من قبل جيل Z، أي المولودين بين منتصف التسعينات وأوائل العقد الثاني من الألفية الجديدة، عن تناولها.وجاء الكبد في المرتبة الأولى كأكثر طعام مكروه بين أفراد هذا الجيل، حيث عبّر 35% منهم عن رفضهم القاطع لتناوله. ورفض 32% الجبن الأزرق، و30% الأنشوجة، بينما رفض 29% الـ"بودنغ الأسود" المصنوع من . كما عبر 26% عن نفورهم من الروبيان، فيما رفض 25% البط، وتجنّب 23% ، التوفو، والزيتون، بينما صرّح 21% بأنهم لا ينوون حتى تجربة الجبن النباتي.وأوضح فريد سيريكس، الذي أجرى البحث لصالح شركة أغذية نباتية، أن بعض الأطعمة تعاني من "تصورات سلبية مسبقة"، تمنع الناس من تجربتها أساسًا، رغم الانفتاح العام على النكهات العالمية. وأضاف أن حتى الذوّاقة المتمرّسين وقعوا في فخ التمييز بين الجبن التقليدي والبديل النباتي، مما يعكس القوة الكبيرة للانطباعات المسبقة.ويأتي هذا التقرير بعد دراسة منفصلة من شركة أجهزة المطبخ "نينجا"، كشفت أن بعض الأطباق البريطانية الكلاسيكية مهددة بالزوال خلال السنوات القليلة المقبلة، بناءً على تراجع شعبيتها في محركات البحث وهي:النقانق التقليدية قد تختفي من مائدة العشاء البريطانية بحلول تشرين الثاني 2025."تاتوس بوم مونود"، طبق ويلزي سريع التحضير من البطاطس، سيختفي قبل نهاية 2025."بان هاجرتي"، طبق مخبوز من البطاطس والبصل والجبن، قد يُلغى تمامًا بحلول صيف 2026.فطيرة ، أحد أشهر الأطباق البريطانية، قد تصبح ذكرى في حزيران 2027. (العربية)