تحذير لإثيوبيا: إذا شعرت مصر بالخطر ستُظهر وجهاً آخر!

وجّه الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري تحذيراً شديد اللهجة إلى إثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة، مؤكداً أن مصر لن تتردد في اتخاذ خيار واحد إذا ما شعرت بالخطر، وهو الخيار الذي لم يسمّه صراحة، لكنه ألمح إلى كونه عسكرياً أو تصعيدياً حاسماً.وقال بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، إن "هناك قوى تتكالب على مصر"، في إشارة إلى تصاعد التهديدات الأمنية في الإقليم، من بينها الحرب في غزة ومحاولات المساس بـشبه .ووصف ما يجري حول سد النهضة بالعبث، قائلاً: "مصر إذا شعرت بالخطر، لن يكون أمامها إلا بديل واحد. نتعامل الآن بالدبلوماسية، لكن وقت الجد.. هتشوفوا وش تاني".وأضاف بكري موجهاً حديثه إلى أديس أبابا ومن وصفهم بـ"الداعمين من خلف الستار": "أقول هذا الكلام للإثيوبيين، ولمن يدعمهم، ولإسرائيل، ولمن يعملون لصالح جماعة الإخوان.. لن يدوم هدوء القيادة السياسية إلى الأبد".وأشار إلى تصريحات اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، التي شدد فيها على جاهزية الجيش المصري قائلاً: "لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود .. ومن يقترب، لا يلومنّ إلا نفسه".هذه التصريحات القوية تأتي في وقت أعلنت فيه مصر والسودان عن تفعيل اللجان المشتركة لاتفاقية 1959، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيداً دبلوماسياً ضمن أدوات الرد المصرية.التحذيرات الأخيرة تنذر بمرحلة أكثر حساسية في ملف سد النهضة، وربما تقود إلى تغييرات دراماتيكية في تعامل مع الأزمة، إذا استمرت إثيوبيا في تجاهل المخاوف المصرية بشأن الأمن المائي.