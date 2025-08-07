30
عربي-دولي
ترامب يعقد قمة تاريخية بين أرمينيا وأذربيجان لإنهاء النزاع
Lebanon 24
07-08-2025
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الخميس أنّه سيستضيف في
البيت الأبيض
الجمعة زعيمي
أرمينيا
وأذربيجان في "قمة سلام تاريخية" تهدف لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود بين الجمهوريتين السوفياتيّتين السابقتين.
وكتب
ترامب
على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي أنّ رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف "سينضمان إليّ في البيت الأبيض لحضور حفل توقيع رسمي لاتفاقية سلام"، مشيرا إلى أنّ الولايات المتّحدة ستوقع اتفاقيات ثنائية "مع كلا البلدين سعيا وراء فرص اقتصادية مشتركة" من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة في منطقة القوقاز الجنوبية.
وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن: الأولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا، والثانية في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في سبتمبر (أيلول) 2023 وأدّى لتهجير أكثر من 100 ألف أرميني من الجيب.
وبحسب شبكة "سي بي إس"، فإنّ الاتفاق الذي سيتمّ توقيعه الجمعة يمنح
الولايات المتحدة
حقوق تطوير ممرّ يمتدّ بطول 43 كيلومترا في الأراضي الأرمينية، وسيُطلق عليه اسم "مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين" أو "تريب". ولم يُجب البيت الأبيض في الحال على أسئلة بشأن هذه المعلومات.
وكانت يريفان أعلنت الأربعاء أنّ رئيس وزرائها سيلتقي ترامب في
واشنطن
"لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتّحدة"، مشيرة إلى أنّ "اجتماعا ثلاثيا (...) مع ترامب والرئيس الأذربيجاني سيُعقد أيضا للمساهمة في السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة". (العربية)
