30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أكثر من 40 هزة ارتدادية تضرب كامتشاتكا بعد الزلزال العنيف... ومخاوف من نشاط بركاني
Lebanon 24
07-08-2025
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّلت شبه
جزيرة
كامتشاتكا الروسية أكثر من 40 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ في الإقليم، مشيرة إلى أن أربعًا من هذه الهزات شعر بها السكان في المناطق المأهولة.
Advertisement
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من وقوع أقوى زلزال تشهده كامتشاتكا منذ العام 1952، بلغت قوته 8.8 درجات، ما أثار حالة من التأهب في الأوساط الجيولوجية وسلطات الطوارئ.
وقال دانيلا تشيبروف، مدير فرع كامتشاتكا في "خدمة الجيوفيزياء الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية"، إن من المتوقع استمرار الهزات الارتدادية القوية، لكنه طمأن بأنها لن تكون مدمرة.
وفي أعقاب الزلزال، ظهرت مخاوف من تآكل الطريق الرابط بين ميلكوفو وأوست-كامتشاتسك، خاصة في المسافة الممتدة من الكيلومتر 153 إلى 187، وذلك بسبب ازدياد النشاط البركاني في
بركان
كليوتشيفسكوي المجاور.
وبحسب البيان الرسمي، تم إيواء 31 شخصًا في مراكز الطوارئ المؤقتة في مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي ومقاطعة فيليوتشينسك السكنية، في ظل استمرار التداعيات الجيولوجية للكارثة.
يُذكر أن الهزات التي ترافقت مع الزلزال العنيف في 30
تموز
امتدت إلى جزر الكوريل الشمالية، حيث أسفرت أربع موجات تسونامي عن أضرار جزئية في منشآت الميناء والبنى التحتية المجاورة.
وأعلنت السلطات استئناف حركة الملاحة البحرية والطيران المروحي في مدينة سيفيرو-كوريلسك، فيما عاد ميناء المدينة إلى الخدمة تدريجيًا، وسط جهود لاحتواء آثار الزلزال وتعزيز الجاهزية لأي طارئ جديد.
مواضيع ذات صلة
روسيا... تسجيل 120 هزة ارتدادية في كامتشاتكا
Lebanon 24
روسيا... تسجيل 120 هزة ارتدادية في كامتشاتكا
08/08/2025 10:29:21
08/08/2025 10:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الخدمة الجيوفيزيائية الروسية: من المتوقع حدوث هزات ارتدادية قوية ولكن غير مدمرة بعد زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا القوي
Lebanon 24
الخدمة الجيوفيزيائية الروسية: من المتوقع حدوث هزات ارتدادية قوية ولكن غير مدمرة بعد زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا القوي
08/08/2025 10:29:21
08/08/2025 10:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا.. وتحذير من تسونامي
Lebanon 24
زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا.. وتحذير من تسونامي
08/08/2025 10:29:21
08/08/2025 10:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة المسح الأميركية: رصد هزات ارتدادية في الساحل الشرقي لروسيا بعد الزلزال الضخم
Lebanon 24
هيئة المسح الأميركية: رصد هزات ارتدادية في الساحل الشرقي لروسيا بعد الزلزال الضخم
08/08/2025 10:29:21
08/08/2025 10:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب
Lebanon 24
لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب
03:15 | 2025-08-08
08/08/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستسيطر إسرائيل على غزة بالكامل؟ إليكم هذه التفاصيل
Lebanon 24
كيف ستسيطر إسرائيل على غزة بالكامل؟ إليكم هذه التفاصيل
03:02 | 2025-08-08
08/08/2025 03:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
Lebanon 24
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
02:59 | 2025-08-08
08/08/2025 02:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 90 عاما... سفينتان حربيتان يابانيتان تزوران نيوزيلندا
Lebanon 24
لأول مرة منذ 90 عاما... سفينتان حربيتان يابانيتان تزوران نيوزيلندا
02:13 | 2025-08-08
08/08/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليابان... فيضانات وانهيارات تهدد 360 ألف شخص
Lebanon 24
في اليابان... فيضانات وانهيارات تهدد 360 ألف شخص
02:02 | 2025-08-08
08/08/2025 02:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
14:00 | 2025-08-07
07/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:15 | 2025-08-08
لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب
03:02 | 2025-08-08
كيف ستسيطر إسرائيل على غزة بالكامل؟ إليكم هذه التفاصيل
02:59 | 2025-08-08
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
02:13 | 2025-08-08
لأول مرة منذ 90 عاما... سفينتان حربيتان يابانيتان تزوران نيوزيلندا
02:02 | 2025-08-08
في اليابان... فيضانات وانهيارات تهدد 360 ألف شخص
01:40 | 2025-08-08
أستراليا تطالب إسرائيل بالامتناع عن السيطرة على غزة
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 10:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 10:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 10:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24