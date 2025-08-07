Advertisement

عربي-دولي

أكثر من 40 هزة ارتدادية تضرب كامتشاتكا بعد الزلزال العنيف... ومخاوف من نشاط بركاني

Lebanon 24
07-08-2025 | 23:13
سجّلت شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية أكثر من 40 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ في الإقليم، مشيرة إلى أن أربعًا من هذه الهزات شعر بها السكان في المناطق المأهولة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من وقوع أقوى زلزال تشهده كامتشاتكا منذ العام 1952، بلغت قوته 8.8 درجات، ما أثار حالة من التأهب في الأوساط الجيولوجية وسلطات الطوارئ.

وقال دانيلا تشيبروف، مدير فرع كامتشاتكا في "خدمة الجيوفيزياء الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية"، إن من المتوقع استمرار الهزات الارتدادية القوية، لكنه طمأن بأنها لن تكون مدمرة.

وفي أعقاب الزلزال، ظهرت مخاوف من تآكل الطريق الرابط بين ميلكوفو وأوست-كامتشاتسك، خاصة في المسافة الممتدة من الكيلومتر 153 إلى 187، وذلك بسبب ازدياد النشاط البركاني في بركان كليوتشيفسكوي المجاور.

وبحسب البيان الرسمي، تم إيواء 31 شخصًا في مراكز الطوارئ المؤقتة في مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي ومقاطعة فيليوتشينسك السكنية، في ظل استمرار التداعيات الجيولوجية للكارثة.

يُذكر أن الهزات التي ترافقت مع الزلزال العنيف في 30 تموز امتدت إلى جزر الكوريل الشمالية، حيث أسفرت أربع موجات تسونامي عن أضرار جزئية في منشآت الميناء والبنى التحتية المجاورة.

وأعلنت السلطات استئناف حركة الملاحة البحرية والطيران المروحي في مدينة سيفيرو-كوريلسك، فيما عاد ميناء المدينة إلى الخدمة تدريجيًا، وسط جهود لاحتواء آثار الزلزال وتعزيز الجاهزية لأي طارئ جديد.
