عربي-دولي

زلزال ضعيف يضرب الإمارات

Lebanon 24
07-08-2025 | 23:35
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن رصد هزة أرضية ضربت دولة الإمارات، مساء الخميس، بلغت قوتها 3.44 درجة على مقياس ريختر.
ووفقاً للهيئة، فقد سجّلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لها وقوع الزلزال عند الساعة 11:03:52 مساءً، وعلى بعد نحو 11 كيلومتراً من منطقة البطحاء.

وأكدت الهيئة أن الموقع المحدد للهزة يقع داخل الأراضي الإماراتية، مشيرة إلى أن قوة الزلزال تعتبر ضعيفة نسبياً ولا يُتوقع أن تتسبب في أضرار مادية أو بشرية، لكنها تظل تحت المراقبة والمتابعة ضمن نشاط الرصد الزلزالي المستمر في المنطقة.
(روسيا اليوم)
