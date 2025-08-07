زلزال ضعيف يضرب الإمارات

Advertisement

أعلنت الجيولوجية عن رصد هزة أرضية ضربت ، مساء الخميس، بلغت قوتها 3.44 درجة على مقياس ريختر.ووفقاً للهيئة، فقد سجّلت محطات للرصد الزلزالي التابعة لها وقوع الزلزال عند الساعة 11:03:52 مساءً، وعلى بعد نحو 11 كيلومتراً من منطقة .وأكدت الهيئة أن الموقع المحدد للهزة يقع داخل الأراضي ، مشيرة إلى أن قوة الزلزال تعتبر ضعيفة نسبياً ولا يُتوقع أن تتسبب في أضرار مادية أو بشرية، لكنها تظل تحت المراقبة والمتابعة ضمن نشاط الرصد الزلزالي المستمر في المنطقة.