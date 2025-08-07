30
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
عربي-دولي
أنقرة: "قسد" تقوّض وحدة سوريا
Lebanon 24
07-08-2025
|
23:45
في الوقت الذي اتهمت فيه
تركيا
«قوات
سوريا
الديمقراطية» (قسد) بعدم
التزام
تنفيذ الاتفاقية الموقَّعة مع دمشق بشأن اندماجها في مؤسسات الدولة، استقبل الرئيس السوري أحمد
الشرع
،
وزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان، في دمشق، أمس.
وقالت مصادر في
وزارة الدفاع
التركية، إن زيارة فيدان، التي لم تكن معلنة مسبقاً، ركزت على مخاوف تركيا المتعلقة بالأمن القومي في شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أن «الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى».
ونوهت المصادر كذلك بأن ملف الممارسات العدوانية
الإسرائيلية
وخطاب تل أبيب كانا محل بحث فيدان والشرع.
بدوره، أكد مسؤول عسكري
تركي
، خلال إفادة صحافية، أمس، أن أنقرة ستتصدى لمحاولات إنشاء ممر يربط بين السويداء ومناطق سيطرة «قسد». وأضاف أن «هجمات (قسد) في ضواحي منبج وحلب ضد قوات الحكومة
السورية
، تُلحق الضرر بالوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها». (الشرق الأوسط)
