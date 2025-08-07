أنقرة: "قسد" تقوّض وحدة سوريا

Advertisement

في الوقت الذي اتهمت فيه «قوات الديمقراطية» (قسد) بعدم تنفيذ الاتفاقية الموقَّعة مع دمشق بشأن اندماجها في مؤسسات الدولة، استقبل الرئيس السوري أحمد ، هاكان فيدان، في دمشق، أمس.وقالت مصادر في التركية، إن زيارة فيدان، التي لم تكن معلنة مسبقاً، ركزت على مخاوف تركيا المتعلقة بالأمن القومي في شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أن «الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى».ونوهت المصادر كذلك بأن ملف الممارسات العدوانية وخطاب تل أبيب كانا محل بحث فيدان والشرع.بدوره، أكد مسؤول عسكري ، خلال إفادة صحافية، أمس، أن أنقرة ستتصدى لمحاولات إنشاء ممر يربط بين السويداء ومناطق سيطرة «قسد». وأضاف أن «هجمات (قسد) في ضواحي منبج وحلب ضد قوات الحكومة ، تُلحق الضرر بالوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها». (الشرق الأوسط)