حشود عسكرية قرب غزة.. هذا ما أطهرته صور الأقمار الصناعية

تظهر صور الأقمار الصناعية تعزيزات عسكرية ومعدات للجيش بالقرب من حدود غزة، وفق قناة "إن بي " الأميركية.وأشارت القناة نقلا عن مسؤولين إلى أن صور الأقمار الصناعية قد تكون إشارة على قرب عملية برية كبرى في غزة.في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أن "العملية التي يستعد لها الجيش الإسرائيلي حاليا هي فقط في مدينة غزة".وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "الهدف هو إجلاء جميع المدنيين من مدينة غزة إلى المخيمات المركزية والمناطق الأخرى بحلول 7 تشرين الأول على أن يتم فرض حصار على مسلحي الذين ما زالوا في مدينة غزة، وفي الوقت نفسه، سيتم تنفيذ هجوم في المدينة".ولفت الموقع إلى أنه تم تفويض رئيس الوزراء بينيامين ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالموافقة على الخطة التشغيلية النهائية للجيش الإسرائيلي.وكانت الحكومة وافقت فجر الجمعة على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في ظل معارضة إيال زامير.