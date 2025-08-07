Advertisement

عربي-دولي

حشود عسكرية قرب غزة.. هذا ما أطهرته صور الأقمار الصناعية

Lebanon 24
07-08-2025 | 23:37
 تظهر صور الأقمار الصناعية تعزيزات عسكرية ومعدات للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة، وفق قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية.
وأشارت القناة نقلا عن مسؤولين إلى أن صور الأقمار الصناعية قد تكون إشارة على قرب عملية برية كبرى في غزة.

في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أن "العملية التي يستعد لها الجيش الإسرائيلي حاليا هي فقط في مدينة غزة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "الهدف هو إجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المخيمات المركزية والمناطق الأخرى بحلول 7 تشرين الأول على أن يتم فرض حصار على مسلحي حماس الذين ما زالوا في مدينة غزة، وفي الوقت نفسه، سيتم تنفيذ هجوم بري في المدينة".

ولفت الموقع إلى أنه تم تفويض رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالموافقة على الخطة التشغيلية النهائية للجيش الإسرائيلي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت فجر الجمعة على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في ظل معارضة رئيس الأركان إيال زامير.
