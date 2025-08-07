Advertisement

عربي-دولي

شاركوا في التحقيقات ضد ترامب.. إقالات تطال كبار مسؤولي "FBI"

07-08-2025 | 23:58
في تطور مثير للجدل، أفادت تقارير إعلامية أميركية بقيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بإقالة خمسة من كبار مسؤوليه، بينهم من شارك في التحقيقات بشأن الرئيس دونالد ترامب، ومن استجاب ميدانيًا لهجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.
وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن بين المقالين براين دريسكول، القائم بأعمال المدير السابق، والذي رفض سابقًا تسليم أسماء عملاء شاركوا في التحقيق بهجوم الكابيتول. كما أُجبر ستيفن جينسن، رئيس مكتب واشنطن، على التنحي، إلى جانب عملاء بارزين مثل والتر جياردينا وكريستوفر ماير وسبنسر إيفانز، وجميعهم مرتبطون بملفات تتعلق بترامب.

تأتي هذه الإقالات في ظل قيادة كاش باتيل، المقرّب من ترامب، ونائبه دان بونجينو، ما أثار شكوكًا واسعة بأن الإقالات "انتقام سياسي" ضد عملاء تعاملوا مع ملفات حساسة.

وقالت جمعية عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي هيئة تمثّل الموظفين الحاليين والسابقين، إنها "تشعر بقلق بالغ"، مؤكدة أن "الوكلاء لا يختارون القضايا، بل ينفذون واجبهم وفق القانون". وأضافت أن الطرد دون اتباع الإجراءات القانونية يُضعف من أمن الأميركيين.


03:30 | 2025-08-08
03:15 | 2025-08-08
03:02 | 2025-08-08
02:59 | 2025-08-08
02:13 | 2025-08-08
02:02 | 2025-08-08
