أحكام في كوريا الجنوبية ضد تايوانيين التقطوا صوراً لقاعدتين أميركيتين

Lebanon 24
08-08-2025 | 00:20
أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما بالسجن لمدة عام ونصف مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بحق مواطنين تايوانيين، بتهمة التصوير غير القانوني لمنشآت ومعدات عسكرية أمريكية حساسة داخل قاعدة جوية.

وحكم فرع بيونغتيك التابع لمحكمة منطقة سوون على المشتبه بهما، أحدهما في الأربعينيات من عمره والآخر في الستينيات من عمره، بالسجن لمدة عام ونصف، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بتهمة "انتهاك قوانين حماية القاعدة والمرافق العسكرية في حكم صدر في 22 تموز" وفق مسؤولون قضائيون.
ويتهم المواطنان التوايوانيان بتصوير منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بشكل غير قانوني أثناء عرض جوي أقيم في قاعدة أوسان الجوية في بيونغتيك، على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، في 10 أيار.

ويقال إنهما قالا للشرطة إنهما صورا القاعدة الجوية بدافع الفضول.

وقال القاضي وو جيه تشون في حكمه: "دخل المتهمان القاعدة العسكرية دون إذن قائد الوحدة المعنية، وصورا القاعدة العسكرية ومرافقها، طبيعة جريمتهما سيئة، لكن لا يوجد دليل على نيتهما كشف أسرار عسكرية". (روسيا اليوم)
03:30 | 2025-08-08
03:15 | 2025-08-08
03:02 | 2025-08-08
02:59 | 2025-08-08
02:13 | 2025-08-08
02:02 | 2025-08-08
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24