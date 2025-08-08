كوريا الشمالية تؤكد حقها في أن تصبح قوة فضائية عظمى

Advertisement

(روسيا اليوم)

شددت على حقها "القانوني في استكشاف الفضاء الخارجي" وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمراجعة قانون تطوير الفضاء الذي وسع نطاق مهمتها لتشمل القدرات الدفاعية.وأكد جانغ سونغ تشول، عميد جامعة كيم إيل سونغ، هذه النقطة في مقال نشرته الحكومية (KCNA)، مذكرا بالمراجعة لقانون تطوير الفضاء الخارجي في عام 2022.ولفت جانغ إلى أن هذه المراجعة وضعت الأساس القانوني لتسريع وتيرة صناعة الفضاء الخارجي، متعهدً بدعم حق البلاد في استكشاف الفضاء من خلال رعاية المزيد من المواهب في قطاع قانون الفضاء.وأوضح أن الشمالية بذلت جهودا في مجال البحث والتثقيف بشأن قانون الفضاء "سعيا منها لمواءمة تطوير الفضاء الوطني مع القوانين الدولية والمحلية، وللحفاظ بشكل كامل على حقها القانوني في أن تصبح قوة فضائية عظمى".