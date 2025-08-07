بوتين عن اجتماعه مع ترامب: الإمارات قد تستضيفه

Advertisement

أعلن ان الإمارات من الأماكن المناسبة لعقد اجتماع مع الرئيس الأميركي .وأوضح أنه لا يعارض "بشكل عام" لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفا أنه "يجب تهيئة الظروف" لمثل هذا الاجتماع.وشدد على أن الوضع الحالي "بعيد كل البعد" عن الجاهزية لهذا اللقاء.واستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في الكرملين، يوم الخميس، حيث جرت مراسم استقبال رسمية.ووصل الشيخ محمد بن زايد آل ، إلى ، أمس الخميس، في زيارة رسمية إلى .ويجرى التنسيق لعقد اجتماع بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنه يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي لوكالة "إنترفاكس".ونقلت الوكالة عن أوشاكوف قوله إنه "باقتراح من الجانب الأميركي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد قمة ثنائية، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ، خلال الأيام ".وأضاف: "نبدأ التحضيرات العملية بالتعاون مع نظرائنا ". وأشار إلى أن الأسبوع المقبل طرح كموعد إرشادي محتمل للاجتماع.وعند سؤاله عن تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، التي قالت إن ترامب يأمل في لقاء بوتين الأسبوع المقبل، أجاب أوشاكوف: "الأسبوع المقبل طرح كخيار، لكن الجانبين بدءا بالفعل التحضيرات العملية لهذا الاجتماع المهم، ومن الصعب تحديد عدد الأيام التي قد تستغرقها هذه التحضيرات. مع ذلك، نحن ندرس خيار عقد اللقاء الأسبوع المقبل وننظر إليه بشكل إيجابي".وأكد أوشاكوف أن مكان انعقاد الاجتماع بين بوتين وترامب قد تم الاتفاق عليه مبدئيا، وستعلنه الكرملين لاحقا.وتابع: "نبدأ الآن، بالتعاون مع نظرائنا الأميركيين، العمل على التفاصيل المحددة للاجتماع ومكانه".(سكاي نيوز)