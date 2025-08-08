30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وقف الحرب في غزة مشروط بـ5 مبادئ.. نتنياهو يكشف عنها
Lebanon 24
08-08-2025
|
01:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
، الجمعة، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) اعتمد 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة، تشمل "سيطرة أمنية إسرائيلية على
قطاع غزة
" وإدارة مدنية جديدة لحكم القطاع.
Advertisement
وهذه هي المبادئ الخمسة:
نزع سلاح
حماس
إعادة جميع الأسرى - الأحياء منهم والأموات
تجريد غزة من السلاح
السيطرة الأمنية
الإسرائيلية
على غزة
إنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا
السلطة الفلسطينية
وأضاف المكتب: "أعربت أغلبية ساحقة من وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر عن اعتقادهم بأن الخطة البديلة التي عُرضت على المجلس لن تُحقق هزيمة حماس ولا عودة الأسرى".
ولم يتضح فورًا أي خطة بديلة كان البيان يشير إليها أو من قدّمها.
وقبيل اجتماع
مجلس الوزراء
الأمني المصغر، صرّح رئيس الوزراء
بنيامين
نتنياهو
بأن
إسرائيل
لا تريد حكم غزة. وقال: "نريد تسليمها لقوات عربية تحكمها بشكل سليم دون تهديدنا وتوفير حياة كريمة لسكان غزة - هذا غير ممكن مع حماس".
(cnn arabic)
مواضيع ذات صلة
قمة "بريكس" تدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" في غزة
Lebanon 24
قمة "بريكس" تدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" في غزة
08/08/2025 10:31:13
08/08/2025 10:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
البيان الختامي لقمة بريكس يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" في غزة
Lebanon 24
البيان الختامي لقمة بريكس يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" في غزة
08/08/2025 10:31:13
08/08/2025 10:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يكشف عن موعد انتهاء الحرب في غزة!
Lebanon 24
نتنياهو يكشف عن موعد انتهاء الحرب في غزة!
08/08/2025 10:31:13
08/08/2025 10:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يسعى إلى تفاهمات مع ترامب بشأن مبادئ التفاوض مستقبلا مع إيران
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يسعى إلى تفاهمات مع ترامب بشأن مبادئ التفاوض مستقبلا مع إيران
08/08/2025 10:31:13
08/08/2025 10:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
طائرة إسرائيلية استُخدمت في الحرب مع إيران.. هذا ما كشفه تقرير أميركي
Lebanon 24
طائرة إسرائيلية استُخدمت في الحرب مع إيران.. هذا ما كشفه تقرير أميركي
03:30 | 2025-08-08
08/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب
Lebanon 24
لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب
03:15 | 2025-08-08
08/08/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستسيطر إسرائيل على غزة بالكامل؟ إليكم هذه التفاصيل
Lebanon 24
كيف ستسيطر إسرائيل على غزة بالكامل؟ إليكم هذه التفاصيل
03:02 | 2025-08-08
08/08/2025 03:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
Lebanon 24
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
02:59 | 2025-08-08
08/08/2025 02:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 90 عاما... سفينتان حربيتان يابانيتان تزوران نيوزيلندا
Lebanon 24
لأول مرة منذ 90 عاما... سفينتان حربيتان يابانيتان تزوران نيوزيلندا
02:13 | 2025-08-08
08/08/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
14:00 | 2025-08-07
07/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-08-08
طائرة إسرائيلية استُخدمت في الحرب مع إيران.. هذا ما كشفه تقرير أميركي
03:15 | 2025-08-08
لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب
03:02 | 2025-08-08
كيف ستسيطر إسرائيل على غزة بالكامل؟ إليكم هذه التفاصيل
02:59 | 2025-08-08
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
02:13 | 2025-08-08
لأول مرة منذ 90 عاما... سفينتان حربيتان يابانيتان تزوران نيوزيلندا
02:02 | 2025-08-08
في اليابان... فيضانات وانهيارات تهدد 360 ألف شخص
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 10:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 10:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 10:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24