عربي-دولي

وقف الحرب في غزة مشروط بـ5 مبادئ.. نتنياهو يكشف عنها

Lebanon 24
08-08-2025 | 01:10
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) اعتمد 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة، تشمل "سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة" وإدارة مدنية جديدة لحكم القطاع.
وهذه هي المبادئ الخمسة:

نزع سلاح حماس
إعادة جميع الأسرى - الأحياء منهم والأموات
تجريد غزة من السلاح
السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة
إنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية
وأضاف المكتب: "أعربت أغلبية ساحقة من وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر عن اعتقادهم بأن الخطة البديلة التي عُرضت على المجلس لن تُحقق هزيمة حماس ولا عودة الأسرى".

ولم يتضح فورًا أي خطة بديلة كان البيان يشير إليها أو من قدّمها.

وقبيل اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر، صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لا تريد حكم غزة. وقال: "نريد تسليمها لقوات عربية تحكمها بشكل سليم دون تهديدنا وتوفير حياة كريمة لسكان غزة - هذا غير ممكن مع حماس".
(cnn arabic)

 
