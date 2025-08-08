وقف الحرب في غزة مشروط بـ5 مبادئ.. نتنياهو يكشف عنها

Advertisement

أعلن مكتب ، ، الجمعة، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) اعتمد 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة، تشمل "سيطرة أمنية إسرائيلية على " وإدارة مدنية جديدة لحكم القطاع.وهذه هي المبادئ الخمسة:نزع سلاحإعادة جميع الأسرى - الأحياء منهم والأمواتتجريد غزة من السلاحالسيطرة الأمنية على غزةإنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولاوأضاف المكتب: "أعربت أغلبية ساحقة من وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر عن اعتقادهم بأن الخطة البديلة التي عُرضت على المجلس لن تُحقق هزيمة حماس ولا عودة الأسرى".ولم يتضح فورًا أي خطة بديلة كان البيان يشير إليها أو من قدّمها.وقبيل اجتماع الأمني المصغر، صرّح رئيس الوزراء بأن لا تريد حكم غزة. وقال: "نريد تسليمها لقوات عربية تحكمها بشكل سليم دون تهديدنا وتوفير حياة كريمة لسكان غزة - هذا غير ممكن مع حماس".(cnn arabic)