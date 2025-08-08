Advertisement

عربي-دولي

بمواجهة ترامب.. دا سيلفا ومودي يتعهدان بـ"الدفاع عن التعددية"

Lebanon 24
08-08-2025 | 01:12
تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ"الدفاع عن التعددية" بمواجهة الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 جاء هذا التعهد بعد إعلان ترامب زيادة الرسوم الجمركية بحجة استمرار الهند في شراء النفط من روسيا.

وتعهد دا سيلفا ومودي في مكالمة هاتفية أجريت يوم الخميس بـ"الدفاع عن التعددية" في مواجهة رسوم  ترامب، والتي بلغت 50% على واردات من الهند والبرازيل.

وتضمنت المكالمة تأكيد الزعيمين على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن حرب الرسوم الجمركية، وتعزيز التعاون بين الهند والبرازيل كجزء من دول الجنوب العالمي ومجموعة بريكس، وأكد مودي التزامه بتعميق العلاقات مع البرازيل التي تعود بالنفع على الجميع.

وأوضحت الرئاسة البرازيلية أن الزعيمين ناقشا مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، دون الإشارة مباشرة إلى قرار ترامب في البيان الرسمي، لكنهما أكدا على أهمية "الدفاع عن التعددية" في النظام العالمي بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الرسوم الأميركية العقابية.

وتعكس هذه المحادثة تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وكل من الهند والبرازيل، وتوجها نحو تعزيز تحالفات بديلة ودعم التعددية في مواجهة الإجراءات الاقتصادية الأحادية الأمريكية.
