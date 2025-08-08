Advertisement

تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء ناريندرا مودي بـ"الدفاع عن التعددية" بمواجهة الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي .جاء هذا التعهد بعد إعلان زيادة الرسوم الجمركية بحجة استمرار في شراء من .وتعهد دا سيلفا ومودي في مكالمة هاتفية أجريت يوم الخميس بـ"الدفاع عن التعددية" في مواجهة رسوم ترامب، والتي بلغت 50% على واردات من الهند والبرازيل.وتضمنت المكالمة تأكيد الزعيمين على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن حرب الرسوم الجمركية، وتعزيز التعاون بين الهند والبرازيل كجزء من دول الجنوب العالمي ومجموعة بريكس، وأكد مودي التزامه بتعميق العلاقات مع التي تعود بالنفع على الجميع.وأوضحت الرئاسة البرازيلية أن الزعيمين ناقشا مجموعة واسعة من الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، دون الإشارة مباشرة إلى قرار ترامب في البيان الرسمي، لكنهما أكدا على أهمية "الدفاع عن التعددية" في النظام العالمي بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الرسوم الأميركية العقابية.وتعكس هذه المحادثة تصاعد التوترات التجارية بين وكل من الهند والبرازيل، وتوجها نحو تعزيز تحالفات بديلة ودعم التعددية في مواجهة الإجراءات الاقتصادية الأحادية .