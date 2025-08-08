Advertisement

عربي-دولي

للمرة الثانية.. هزة أرضية تضرب الإمارات

Lebanon 24
08-08-2025 | 01:15
ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر مدينة السلع غرب دولة الإمارات اليوم الجمعة، وفق ما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد".
Advertisement
 
وأشار المركز الوطني للأرصاد، في بيان له، إلى أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير.
 
وأمس، أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن رصد هزة أرضية ضربت دولة الإمارات، مساء الخميس، بلغت قوتها 3.44 درجة على مقياس ريختر. (روسيا اليوم)
