للمرة الثانية.. هزة أرضية تضرب الإمارات

وأشار للأرصاد، في بيان له، إلى أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير. ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر مدينة السلع غرب دولة الجمعة، وفق ما سجلت محطات التابعة لـ " ".وأشار للأرصاد، في بيان له، إلى أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير.

وأمس، أعلنت الجيولوجية عن رصد هزة أرضية ضربت ، مساء الخميس، بلغت قوتها 3.44 درجة على مقياس ريختر. (روسيا اليوم)