Advertisement

عربي-دولي

تقرير أوروبي: التفاهمات بشأن غزة لم تدخل حيز التطبيق بعد

Lebanon 24
08-08-2025 | 01:28
A-
A+

Doc-P-1402143-638902381751130862.jpeg
Doc-P-1402143-638902381751130862.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضحت المفوضية الأوروبية أن التفاهم مع إسرائيل حول غزة لا يزال بعيدا عن التنفيذ رغم بعض التحسن النسبي. وأشارت إلى أن تل أبيب تواصل منع دخول المسؤولين الأوروبيين.
Advertisement

وصرحت الدائرة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي بأن إسرائيل لم تلتزم بالكامل بالاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي لزيادة إمدادات المساعدات للسكان المدنيين في غزة.

وأظهرت وثيقة الاتحاد الأوروبي زيادة في عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة، لكنه لا يزال أقل مما تم التوافق عليه بين التكتل وإسرائيل بموجب اتفاق الشهر الماضي لزيادة وصول المساعدات الإنسانية.

وأفادت المفوضية بدخول 188 شاحنة إلى غزة من أصل 800 وعدت بها إسرائيل، وذلك بين نهاية يوليو والرابع من أغسطس. يمثل هذا العدد 25% من الإجمالي، بينما تشير الأمم المتحدة إلى أن الحاجة تتراوح بين 500 و600 شاحنة لتجنب المجاعة.

وأوضحت أن انعدام الأمن حال دون دخول مئات الشاحنات. وفيما يتعلق بالوقود، دخل 874 ألف لتر خلال الفترة نفسها، وفقاً للمفوضية، رغم أن القطاع يحتاج إلى كميات أكبر لتلبية الاحتياجات الملحة.

وأفادت الوثيقة بأن الأمم المتحدة وشركاء آخرين أبلغوا عن تفريغ 463 شاحنة لحمولاتها عند المعابر إلى قطاع غزة، خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 4 أغسطس الجاري..

وجاء في وثيقة أرسلتها الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى دول الاتحاد الأوروبي، أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع الساحلي المدمر خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس لا يزال "أقل من الرقم المتفق عليه" مع الاتحاد الأوروبي في منتصف تموز". (العربية)
مواضيع ذات صلة
الهدنة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في 3 مناطق بغزة تدخل حيز التنفيذ (الحدث)
lebanon 24
08/08/2025 10:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سي آي إيه: ثغرات ومخالفات في تقرير تدخّل بوتين بانتخابات 2016
lebanon 24
08/08/2025 10:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي للعربية: إسرائيل تجاوبت بشأن المساعدات لغزة بعد تهديد بوقف الشراكة
lebanon 24
08/08/2025 10:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حظر التجول يدخل حيز التنفيذ في لوس أنجلوس  (العربية)
lebanon 24
08/08/2025 10:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-08-08
03:15 | 2025-08-08
03:02 | 2025-08-08
02:59 | 2025-08-08
02:13 | 2025-08-08
02:02 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24