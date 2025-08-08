أستراليا تطالب إسرائيل بالامتناع عن السيطرة على غزة

Advertisement

حثت أستراليا على "عدم اتباع هذا المسار"، بعد أن أعلن رئيس الوزراء أن إسرائيل تنوي احتلال .وقالت وزيرة الخارجية وونغ في بيان اليوم الجمعة: "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم اتباع هذا المسار، الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".وأضافت وونغ أن التهجير القسري الدائم يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكررت دعواتها لوقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات دون عوائق، ولحركة المسلحة إعادة الرهائن.وأضافت: "إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان سلام دائم - دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليا".ولم تنضم أستراليا بعد إلى حلفائها الغربيين، مثل المتحدة وكندا وفرنسا، في إعلان اعترافها بالدولة ، لكنها قالت إنها ستتخذ قرارا "في الوقت المناسب"، مع تصعيد انتقاداتها لأفعال إسرائيل.تأتي تعليقات وونغ ردا على تصريح بأن إسرائيل تنوي السيطرة العسكرية على غزة بالكامل خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز.وقال إن إسرائيل تريد تسليم القطاع لقوات عربية ستحكمه، دون الخوض في تفاصيل ترتيبات الحكم أو التي قد تشارك. (روسيا اليوم)